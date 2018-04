 Jordan Spieth mène par deux coups au Tournoi des Maîtres 

Associated Press AUGUSTA, Ga.

Le Texan de 24 ans a réussi cinq oiselets consécutifs sur le neuf de retour en route vers une ronde de 66, six coups sous la normale, et une avance de deux coups à l'issue de la ronde initiale du Tournoi des Maîtres, jeudi.

Spieth a réussi un aigle au huitième trou, une normale-5, mais c'est à compter du 13e trou qu'il a véritablement ouvert la machine. C'est à cet endroit qu'il a amorcé sa séquence d'oiselets qui, soudainement, faisait de lui le golfeur à battre. Une fois de plus.

Au 16e, une normale-3, il a laissé sa balle à cinq pieds de la cible à l'aide d'un brillant coup de fer-8.

«Je ne savais pas où la balle allait tomber, mais je savais qu'elle serait à un bon endroit», a déclaré Spieth.

Pour l'instant, les Américains Matt Kuchar et Tony Finau sont ses plus proches rivaux grâce à des rondes identiques de 68.

Spieth en est à sa cinquième participation au Tournoi des Maîtres. Il a gagné en 2015 et terminé deuxième, à égalité, en deux autres occasions. Sa pire prestation est survenue l'an dernier, avec une 11e place. Il a complété 17 rondes sur le parcours d'Augusta National et six d'entre elles se sont terminées avec des scores inférieurs à 70.

Spieth bénéficierait d'un coussin plus confortable encore n'eut été d'un mauvais coup de départ au 18e trou qui l'a forcé à se contenter d'un boguey. Là encore, il a affiché tout son talent en logeant un coup d'approche, effectué de la section réservée aux spectateurs, à quelques centimètres de l'objectif.

«Il s'agit d'un coup fantastique. Je n'aurais pas pu faire mieux avec un seau complet de balles», a décrit Spieth, qui n'a eu besoin que de dix coups roulés pour compléter le neuf de retour.

Spieth compte déjà trois titres de tournois du Grand Chelem en carrière, même s'il ne célébrera son 25e anniversaire de naissance que le 27 juillet.

Dans le cas de Finau, sa ronde de 68 n'est pas banale si l'on considère qu'il avait subi une dislocation de la cheville gauche 24 heures plus tôt, après avoir célébré avec un peu trop d'enthousiasme un trou d'un coup, mercredi, lors de la compétition de normales-3.

Les radiographies n'ont révélé aucune fracture et Finau s'en est tiré avec une entorse à la cheville.

Jeudi, il a inscrit cinq oiselets en 12 trous.

«J'étais extrêmement heureux que la blessure n'ait pas été trop grave. Honnêtement, c'était un beau moment suivi, probablement, par l'un des moments les plus gênants et, à la fois, épeurants. Toutes ces émotions qui m'ont envahi durant la nuit, c'était pas mal fou. J'étais au comble de la joie de pouvoir marcher jusqu'au premier tertre et de participer à mon premier Tournoi des Maîtres.»

Sept joueurs suivent à trois coups de Spieth, dont le Canadien Adam Hadwin. Le groupe inclut aussi le Suédois Henrik Stenson et le Nord-Irlandais Rory McIlroy, à qui il ne manque qu'un triomphe à Augusta National pour compléter le Grand Chelem en carrière.

C'est la première fois depuis 2011 que McIlroy joue une première ronde inférieure à 70 à Augusta.

«Jordan a connu tout une fin de journée, a reconnu McIlroy. Mais il s'agit de mon meilleur départ en plusieurs années. C'est un parcours tellement difficile pour venir de l'arrière. Quand vous commencez à pourchasser tout le monde ici, c'est là que vous faites des erreurs. J'ai le luxe de demeurer patient à cause de la position dans laquelle je me retrouve.»

Phil Mickelson et Ricky Fowler font partie d'un autre groupe de cinq joueurs ayant ramené des cartes de 70, deux sous la normale.

Par ailleurs, l'Espagnol Sergio Garcia a inscrit son nom dans le livre des records du Tournoi des Maîtres... pour les mauvaises raisons.

Garcia, le champion en titre, a inscrit un score de 13 après avoir expédié cinq fois sa balle dans le lac qui protège le vert du 15e trou, une normale-5.

Garcia, qui a complété sa journée avec un score de 81, a égalé le record pour le score le plus élevé sur un trou au Tournoi des Maîtres.

Tom Weiskopf avait joué eu besoin de 13 coups au 12e trou, en 1980. Tommy Nakajima avait fait de même au 13e trou, deux ans plus tôt.