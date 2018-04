 Tournoi des Maîtres: Woods trébuche, Leishman en tête 

Woods a frappé trois balles dans la foule et une autre à l'eau dans la légendaire portion de trois trous en plein coeur du célèbre Augusta National. Il a conclu ce secteur avec deux bogueys et une normale, bien que ç'aurait pu être pire.

Il s'est alors retrouvé à +3 en première ronde du Tournoi des Maîtres, et à sept coups de son partenaire de jeu et meneur provisoire Marc Leishman.

Woods a commencé à déraper lorsqu'il a expédié son coup de départ à la droite de l'allée au 11e trou, une normale 4. Il a enchaîné avec un coup de fer coupé qui a évité des centaines de spectateurs massés entre lui et l'allée, mais celui-ci manquait de précision et s'est retrouvé de nouveau dans la foule.

Son troisième coup a atterri au-delà du trou, ce qui l'a forcé à devoir réussir un coup roulé d'une vingtaine de pieds sur une pente descendante pour la normale qu'il a raté.

Son coup de départ suivant au 12e, une normale 3, est tombé à court du vert et s'est retrouvé dans la fameuse «Rae's Creek». Son troisième coup est demeuré sur la frise, mais il a sauvé le boguey en calant un coup roulé d'environ 15 pieds.

Il semblait alors avoir perdu toute sa concentration, en marchant vers le 13e tertre de départ. Il a frappé son coup de départ à la droite de l'allée, dans les épines de pin, et a suivi avec un coup de fer qui a abouti dans la foule. Son coup d'approche a terminé sa course au fond du vert, et il devait réussir son coup roulé de 12 pieds pour obtenir un oiselet - sur le trou le plus facile du parcours. Il l'a cependant raté et s'est contenté de la normale.

Les Canadiens Mike Weir, qui a remporté ce tournoi en 2003, et Adam Hadwin participent également à ce tournoi.