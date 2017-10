PGA: Justin Thomas élu joueur de l'année

Justin Thomas a été élu joueur de l'année sur le circuit de la PGA à la suite d'une saison remarquable au cours de laquelle il a signé cinq victoires, incluant une première lors d'un tournoi majeur, en plus de remporter le titre de la Coupe FedEx.

Doug Ferguson Associated Press

Thomas s'était essentiellement assuré du titre quand il a remis une carte de 66 à East Lake pour terminer le Championnat du circuit en deuxième place et gagner la Coupe FedEx. Ses cinq victoires incluent son triomphe au Championnat de la PGA et lors d'un tournoi des éliminatoires de la Coupe FedEx. Il a aussi fracassé le record du circuit pour le plus bas pointage lors d'un tournoi de 72 trous lors de l'Omnium Sony.

Le circuit ne dévoile pas les résultats du vote. Jordan Spieth, Dustin Johnson et Hideki Matsuyama ont reçu quelques mentions.

Pour sa part, Xander Schauffele a été élu recrue par excellence, lui qui a gagné deux tournois, dont le Championnat du circuit.