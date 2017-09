 Tiger Woods ignore ce que l'avenir lui réserve 

«Je suis ravi d'être ici avec tous ces jeunes et notre capitaine. J'ai joué à la Coupe Ryder et à la Coupe des Présidents avec tout le monde. Nous allons avoir beaucoup de plaisir cette semaine», a affirmé l'homme aux 14 victoires en Grand Chelem, privé de la compétition depuis sa quatrième opération au dos en avril.

Revenant sur sa convalescence, Woods a avoué «ne pas savoir ce que sera son avenir». «Chaque chose en son temps. Je vais d'abord me préoccuper de ma santé afin d'être sûr de ne plus avoir de douleurs. Ensuite, j'attendrai ce que me dira mon chirurgien», a expliqué l'homme aux 79 victoires sur le circuit de la PGA.

«Je m'entraîne, je deviens plus fort mais je n'ai pas encore travaillé les muscles qui servent à faire du golf», a ajouté Tiger Woods.

Éloigné des parcours pendant 15 mois entre 2015 et 2016 à cause de son dos, il avait tenté un retour sur le circuit professionnel fin 2016-début 2017, mais avait dû mettre fin à sa saison après seulement deux compétitions en raison de nouvelles douleurs au dos.

«La douleur a disparu mais je ne sais pas comment mon corps réagira parce que je n'ai pas encore frappé une balle de golf. Alors, cela va prendre du temps et il faut être patient», a conclu Woods, assistant du capitaine Steve Stricker, en compagnie de trois autres adjoints, Fred Couples, Davis Love et Jim Furyk.

Le 21 mai, Tiger Woods, âgé de 41 ans, avait été retrouvé endormi au volant de sa voiture, moteur et phares allumés, sur le bas-côté d'une route menant à Jupiter où vit. Il avait cinq molécules médicamenteuses, destinées à combattre la douleur, dans le sang.