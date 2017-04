 Stephen Ames remporte son premier titre du circuit des Champions de la PGA 

Associated Press DULUTH

Le golfeur canadien de 52 ans a remis une carte de 66 (-6) et il a terminé le tournoi avec une avance de quatre coups sur Langer. Ames a débuté l'événement avec des rondes de 67 et de 68 et il s'était donné un coup de priorité devant cinq joueurs avant la ronde finale.

À son 49e départ en tant que joueur sénior, Ames a inscrit six oiselets, sans commettre un seul boguey, pour terminer avec un pointage cumulatif de -15. Il s'agissait de sa première victoire depuis 2009, lorsqu'il avait remporté la Classique Children's Miracle Network, le dernier de ses quatre titres du circuit de la PGA.

Langer, qui a remporté 30 titres du circuit, a joué 65 pour se démarquer et briser l'égalité au deuxième rang. Fred Funk (66), David Frost (68) et Brandt Jobe (70) ont terminé à égalité au troisième échelon avec un pointage cumulatif de moins-10.

Le champion en titre, Woody Austin (68), et Kevin Sutherland (71) ont suivi de près avec un pointage total de -9.

L'autre Canadien à prendre part au tournoi, Rod Spittle, s'est contenté d'une égalité en 58e position, à +2.