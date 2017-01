Tyrrell Hatton se hisse en tête à Abou Dhabi

Hatton affiche un score cumulatif de moins-13, et dispose d'un coup d'avance sur son compatriote Tommy Fleetwood, le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat, l'Allemand Martin Kaymer, l'Espagnol Pablo Larrazabal et l'Américain Dustin Johnson.

Une kyrielle de têtes d'affiche - dont les champions de tournois du Grand Chelem Johnson, Kaymer et Henrik Stenson - sont donc à trois coups ou moins de l'Anglais. Il s'agit d'un des pelotons les plus relevés de la saison sur le circuit européen de la PGA, et en conséquence la ronde de dimanche sera l'une des plus exigeantes pour Hatton.

Ce dernier a dominé un détenteur d'un titre majeur - Stenson, vainqueur de l'Omnium britannique - dans son groupe samedi. Il devra en côtoyer un autre dimanche puisqu'il a été jumelé à Johnson, le puissant cogneur américain qui a remporté l'Omnium des États-Unis et joué 64 samedi pour s'approcher dangereusement du sommet du classement.

Aucun golfeur canadien ne prend part à ce tournoi.