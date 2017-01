Les Roughriders embauchent Kevin Glenn

Il s'agit d'un troisième séjour avec l'équipe de Regina pour le passeur de 37 ans, qui en sera à une 17e saison dans la LCF en 2017. Il a d'abord passé trois ans avec les Riders de 2001 à 2003, avant de revenir dans leur giron en 2015.

«Le fait d'amener Kevin ajoutera la présence d'un vétéran à la position de quart-arrière, en plus d'augmenter le niveau de compétition à l'interne. Qu'il soit sur le terrain ou non, il aura un impact positif sur notre groupe. Il est un leader qui a fait ses preuves et un joueur talentueux, et nous nous attendons à ce qu'il compétitionne avec les autres quarts pour le poste de partant», a déclaré dans un communiqué l'entraîneur-chef et directeur général des Roughriders, Chris Jones.

L'équipe devait combler un vide derrière le centre à la suite de l'échange qui a envoyé Darian Durant aux Alouettes de Montréal.

Pendant la saison 2016, Glenn a amorcé neuf des dix matchs auxquels il a participé avec les Oiseaux, complétant 222 de ses 314 passes (70,7%) pour des gains de 2547 verges et 13 passes de touchés. Il a ensuite été échangé aux Blue Bombers de Winnipeg le 12 septembre, menant l'équipe à la demi-finale de la division Ouest.