Patrick Mahomes et les Chiefs demeurent invaincus

Associated Press Denver

Les Chiefs (4-0) ont ainsi signé un quatrième gain consécutif pour conserver leur fiche parfaite. Cette victoire leur a notamment donné une avance de deux matchs sur les Broncos (2-2) dans la section Ouest de l'Association américaine.

C'est la sixième fois d'affilée que les Chiefs viennent à bout de leurs rivaux de section.

Tirant de l'arrière 23-13, les Chiefs ont suivi les ordres leur jeune quart arrière. Mahomes a mené une séquence de 12 jeux, sur une distance de 75 verges qui a duré plus de six minutes au tableau indicateur, qui s'est terminée avec une passe de touché de deux verges en direction de Travis Kelce. Il a par la suite poursuivi avec une séquence à l'attaque de 60 verges qui s'est soldée par un majeur après une course de quatre verges de Kareem Hunt, alors qu'il restait 1:39 à écouler au tableau indicateur.

Sur la première séquence, Mahomes était pourchassé par Von Miller, qui tentait de compléter un sac du quart. Le jeune quart a plutôt changé le ballon de main et l'a lancé de la gauche en direction de Tyreek Hill pour compléter le premier jeu.

«Je ne savais pas qu'il avait lancé le ballon de la main gauche, a admis Miller. C'est un bon quart-arrière.»

«Patrick (Mahomes) a travaillé très fort sur cette passe de la main gauche, a reconnu l'entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid. Il a fait de très beaux jeux. Nous l'avions vu durant les séances d'entraînement, mais pas sous ces conditions.»

Mahomes a complété 28 de ses 45 passes pour des gains de 304 verges par la voie des airs. Il a aussi inscrit le premier touché des siens après une course de huit verges au deuxième quart.

C'était la première fois depuis 2004 que les Broncos bousillaient une avance de 10 points au quatrième quart, à domicile.

Les Broncos ont abandonné leur excellent jeu au sol en faveur des receveurs de passes, qui a sorti rapidement les locaux, entre les deux séquences fructueuses des Chiefs.

«Nous avons fait voyager beaucoup le ballon pour contrôler le match, a mentionné l'entraîneur-chef des Broncos Vance Joseph. Mais tu dois lancer le ballon pour inscrire des points au tableau.»

Marquette King, des Broncos, a par la suite raté un botté de dégagement de 35 verges, permettant aux Chiefs de reprendre possession du ballon à leur ligne de 40, avec 4:35 à faire.

«Il doit mieux faire, a soutenu Joseph. Nous sommes à domicile et c'est son boulot de relancer le jeu. Et ce n'est pas ça qui se produit actuellement.»

Mahomes a fait fi des quelques mouchoirs lancés sur le terrain et a complété un passe de 35 verges à Demetrius Harris pour permettre aux Chiefs de se positionner à la ligne de 11 des Broncos, avec deux minutes à faire.

Après que les Chiefs eurent pris les devants, les Broncos se sont dangereusement approchés de la zone des buts adverse, à la ligne de 28, mais Case Keenum a envoyé le ballon un peu trop fort vers Demaryius Thomas, qui était tout proche de la ligne des buts. La recrue Courtland Sutton a capté la passe au premier essai, mais a été victime d'un revirement alors qu'il restait que cinq secondes à jouer.

Le touché d'une verge de Phillip Lindsay a donné les devants 20-13 aux Broncos, tard au troisième quart, et Brandon McManus a creusé l'écart 23-13 en ajoutant un placement de 46 verges. Royce Freeman a été l'auteur du premier touché des Broncos, effectuant une course de 14 verges pour niveler la marque 10-10 au second quart.

Keenum a réussi 21 de ses 33 tentatives de passes et a récolté des gains aériens de 245 verges.