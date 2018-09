Alouettes: un match pour regarder plus loin devant

Les succès des dernières semaines ont fait des petits au sein des troupiers de Mike Sherman. Même si l'entraîneur-chef des Alouettes de Montréal ne veut pas regarder plus loin que le match de vendredi, face aux Lions de la Colombie-Britannique, certains de ses ouailles voient plus grand.

C'est pourquoi cet affrontement contre les Lions prend déjà des allures de rencontre que les Alouettes ne peuvent se permettre de perdre.

Avec leur fiche de trois victoires contre huit revers, les Alouettes sont au plus fort de la course aux éliminatoires dans l'Est. Ils sont sur un pied d'égalité avec les Argonauts de Toronto, inactifs cette semaine, et une victoire leur permettrait de se rapprocher à deux points des Blue Bombers de Winnipeg, qui profiteraient du croisement si les matchs éliminatoires s'amorçaient aujourd'hui.

Qui plus est, les Lions (4-6) se veulent un adversaire sur mesure pour les Alouettes présentement: incapables de coller deux victoires consécutives depuis le début de la campagne, ils ont aussi une fiche de 0-5 sur les pelouses adverses.

«Si on veut faire les séries, si nous avons toujours espoir de nous qualifier, c'est un match qu'on doit absolument remporter, a souligné le centre-arrière Patrick Lavoie. [...] Si on veut contrôler un tant soit peu notre destinée, il faut gagner ces matchs-là. Historiquement, les Lions n'ont jamais vraiment bien joué ici à Montréal: il faut sortir forts pour leur montrer que nous sommes là pour les bonnes raisons.

«L'important pour nous sera d'aligner les victoires et d'aller chercher le bris d'égalité contre (les Tiger-Cats de) Hamilton. Il faut contrôler ce que l'on peut. Je ne dis pas qu'on va gagner nos sept derniers matchs, si on pouvait en gagner quatre ou cinq importants, nous serions capables de nous qualifier pour les séries.»

«C'est un match très important, surtout si on ne veut pas être pénalisés par le croisement, a pour sa part indiqué le demi défensif Tevaughn Campbell. Même si on veut améliorer nos chances dans l'Est, on ne peut pas se permettre d'échapper cette rencontre.»

Hormis ces deux victoires consécutives, les Alouettes ont joué du meilleur football ces derniers temps, ce qui contribue à augmenter le niveau de confiance d'un peu tout le monde au sein de l'équipe. On le sent aussi à côtoyer l'équipe: l'ambiance est meilleure depuis quelques semaines.

Pour Sherman, la stabilité au sein de sa formation est l'un des principaux facteurs expliquant cette bonne tenue.

«Je pense que notre chimie est meilleure parce que nous jouons avec le même groupe, il n'y a pas eu de changements dernièrement. C'est certain qu'on sent davantage d'unité.»

Et les meilleures performances de l'attaque ne sont sûrement pas étrangères à ces succès. Outre les deux victoires récoltées par Antonio Pipkin, qui agira comme quart partant pour un quatrième match consécutif, l'attaque semble avoir trouvé un meilleur rythme. Elle demeure plus longtemps sur le terrain, ce qui permet à la défense, poreuse en début de saison, d'être beaucoup plus efficace.

«Je trouve que l'attaque a vraiment augmenté son jeu d'un cran, a noté Campbell. Elle garde le ballon plus souvent et de ce fait, nous ne sommes plus aussi souvent sur le terrain. Nous ne jouons plus 80 jeux ou plus par match. C'est davantage une charge de travail partagée maintenant.

«C'est un effort d'équipe. Mais nous sommes très confiants. Nous avons vraiment un groupe plus serré depuis quelques semaines.»

«C'est vrai que l'attaque reste plus longtemps sur le terrain, alors c'est certain que c'est un plus pour notre défense, a renchéri Sherman. Mais la défense joue aussi avec plus de confiance, davantage en tant qu'unité au lieu de tenter des jeux individuels.»

Reste à voir si cette belle cohésion des dernières semaines sera au rendez-vous, vendredi, 19h30, au stade Percival-Molson. Une chose est certaine: l'ambiance morose des trois dernières campagnes semblke disparue de ce vestiaire.

«C'est certain que ça vient avec les victoires, mais aussi de la façon dont on se comporte sur le terrain, a expliqué Lavoie. Il y a des matchs que nous n'avons pas gagnés, mais nous sommes tout de même fiers de la façon dont nous les avons joués. L'important, c'est de voir une progression. On ne gagnera peut-être pas nos sept derniers matchs, mais si tu continues d'aller dans la bonne direction, c'est positif.»