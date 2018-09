Mike Sherman: «Une semaine à la fois»

«Il sera notre quart-arrière cette semaine. On analysera la situation une semaine à la fois. On espère qu'il poursuivra sa progression et que nos autres quarts-arrières progresseront bien, eux aussi», a dit Sherman.

Afin de progresser, Johnny Manziel, lui, devra s'entraîner un peu plus souvent qu'il ne le fait depuis son arrivée à Montréal. Manziel s'est absenté de l'entraînement d'hier en raison d'un virus. «Je pense qu'il [Manziel] sera ici [aujourd'hui]. C'est ce que j'espère», a dit Sherman.

En l'absence de Manziel, c'est Matthew Shiltz qui était le deuxième derrière Pipkin. Vernon Adams et Jeff Mathews, qui se remettent de blessures, étaient présents à l'entraînement, mais n'y ont pas participé. Les deux quarts-arrières semblent toutefois s'approcher d'un retour au jeu.

Ackie et Lavoie blessés

Chris Ackie a raté le dernier match des Alouettes, le 31 août à Ottawa, en raison d'une blessure à un ischiojambier. Le secondeur ne s'est pas entraîné hier et devait subir un examen pour connaître la gravité de sa blessure, selon Sherman.

Tyrell Sutton (ischiojambier) ratera au moins une autre rencontre, mais William Stanback devrait effectuer un retour au jeu. La recrue a participé à l'entraînement d'hier.

«On verra comment il se sentira après s'être entraîné aujourd'hui, mais je pense qu'il pourra jouer», a indiqué Sherman.