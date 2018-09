 Les Cardinals prolongent le contrat du porteur de ballon David Johnson 

Les termes de l'entente n'ont pas été dévoilés, mais la nouvelle a été confirmée samedi soir.

Johnson empochera 1,88 million $ US cette saison, la dernière sous les termes du contrat de recrue qu'il a signé en 2015 en tant que choix de troisième ronde des Cardinals.

En 429 courses en carrière et 33 matchs, Johnson a amassé 1843 verges et il a réussi 24 touchés au sol. Il a également capté 122 passes pour des gains de 1403 verges et huit touchés en plus d'ajouter 598 verges et un majeur en 22 retours de botté.

Johnson a toutefois subi une importante blessure au poignet qui l'a limité à seulement un match la saison dernière, sa troisième avec les Cardinals.

Johnson a connu une saison record en 2016, menant la NFL et établissant un record d'équipe pour les verges récoltées de la ligne de mêlée (2118). Il a aussi mené la NFL en plus d'établir une nouvelle marque des Cardinals avec 20 touchés, dont 16 au sol.