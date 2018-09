LCF: les Tiger-Cats monopolisent les honneurs

Après les Stampeders de Calgary la semaine dernière, au tour des Tiger-Cats de Hamilton de monopoliser les honneurs hebdomadaires: trois de leurs porte-couleurs - Brandon Banks, Jeremiah Masoli et Luke Tasker - ont été nommés joueurs de la semaine 12 à la suite de leur victoire de 42-28 face aux Argonauts de Toronto.

Banks, receveur et spécialiste des retours de botté, a grandement aidé les Ti-Cats, en amassant 135 verges sur réceptions - un sommet pour lui cette saison - en plus de marquer deux touchés. Il a aussi récolté 33 verges sur des retours de botté de dégagement et 23 verges sur un retour de botté de placement raté.

L'athlète de Garner, en Caroline du Nord, occupe le troisième rang de la LCF avec 880 verges sur réceptions. Banks est en voie de connaître sa deuxième saison d'affilée d'au moins 1000 verges de gains sur réceptions. Il compte 63 attrapés et cinq touchés jusqu'ici.

Le quart-arrière Masoli a de nouveau piloté de mains de maître l'attaque des Tiger-Cats, qui ont ainsi signé un cinquième gain consécutif. Il a complété 26 de ses 35 passes pour 385 verges et trois touchés.

Vétéran de six saisons dans la LCF, Masoli occupe le deuxième rang de la Ligue au chapitre des verges par la passe avec 3269, un sommet personnel. S'il poursuit au même rythme, et il est en voie de connaître une saison de plus de 5000 verges de gains aériens. Il pointe au troisième rang du circuit avec 12 passes de touché.

C'est la troisième fois que Masoli est nommé joueur de la semaine, après les semaines 2 et 3.

Le receveur Tasker a aussi joué un rôle crucial dans le triomphe des Tiger-Cats en captant huit passes pour 143 verges, en plus d'inscrire un touché.

Finalement, le quart-arrière des Stamps Bo Levi Mitchell a été élu choix des partisans pour la semaine 11.