Les Alouettes ont le dos au mur

Mike Sherman et ses joueurs ont tourné la page sur leur désastreuse première moitié de saison et ont remporté le premier match de la deuxième, vendredi dernier. Il reste huit parties au calendrier des Alouettes, dont celle de ce soir à Ottawa (19 h 30), et afin de se donner une chance réaliste de participer aux éliminatoires pour la première fois depuis 2014, ils devront gagner au moins six de celles-ci.

BELLE OCCASION POUR RYDER STONE

Choisi au 5e tour du repêchage canadien, en mai, Ryder Stone n'a porté le ballon que 7 fois pour 19 verges cette saison. Mike Sherman a toutefois indiqué que c'est l'ancien de l'Université Dartmouth qui devrait être le demi offensif sur le terrain lorsque le match de ce soir s'amorcera. Stone aura l'occasion de se mettre en valeur avec l'absence de Tyrell Sutton et de William Stanback. La recrue Lawrence Pittman a échappé deux remises du ballon lors d'un entraînement cette semaine, ce qui démontre qu'il y a encore un manque de synchronisme entre les quarts-arrières de l'équipe et lui. Stefan Logan devrait donc également jouer un rôle dans le plan de match offensif à son retour au jeu.

PRÈS DE 15 000 VERGES EN RETOURS DE BOTTÉ

En plus de contribuer en attaque, Stefan Logan sera presque assurément le « retourneur » des Alouettes, ce soir. Guéri de sa blessure à une cheville, le vétéran de 37 ans s'attend donc à être un homme occupé. « Je suis prêt à contribuer en attaque et sur les retours de botté. Dieu m'a bâti différemment des autres hommes ! », a lancé celui qui dispute sa 11e saison professionnelle. Logan a commencé sa carrière avec les Lions de la Colombie-Britannique en 2008 avant de jouer quatre ans dans la NFL (Steelers de Pittsburgh en 2009 et Lions de Detroit de 2010 à 2012). Il est retourné à Vancouver où il a joué en 2013 et 2014, puis s'est joint aux Alouettes en 2015. Ses totaux dans les deux ligues : 9619 verges sur des retours de botté d'envoi et 5009 sur des retours de botté de dégagement. C'est un total de 14 628 verges. Pas mal pour un joueur de 5 pi 6 po et 180 lb.

DE L'AIDE POUR LA DÉFENSE

Depuis environ un mois, le DG Kavis Reed a trouvé du renfort pour une défense qui a souvent mal paru et qui n'a pas offert les performances auxquelles on s'attendait en lever de rideau. Il a entre autres obtenu le demi défensif T.J. Heath, le demi de coin Tevaughn Campbell et l'ailier défensif Gabriel Knapton. S'il faut en croire Mike Sherman, Knapton amorcera la partie de ce soir contre le Rouge et Noir, même s'il n'est revenu avec l'équipe que depuis quelques jours. L'unité de Rich Stubler a joué son meilleur match depuis fort longtemps, vendredi dernier, mais avait accordé plus de 600 verges à Trevor Harris et compagnie lors de la dernière visite des Als à Ottawa, il y a trois semaines.

DOMINATION DU ROUGE ET NOIR

Les Alouettes n'ont remporté qu'un seul de leurs 11 derniers matchs face au Rouge et Noir d'Ottawa, une victoire de 43-19, le 19 août 2016. Ils ont déjà perdu deux fois contre l'équipe de Rick Campbell cette saison et ont une fiche de 4-11 depuis l'arrivée du Rouge et Noir dans la LCF, en 2014. Les Oiseaux auront fort à faire pour freiner cette domination puisque le Rouge et Noir a disputé son dernier match il y a deux semaines et sera donc bien reposé et préparé. Ottawa a gagné quatre de ses cinq dernières rencontres pour se donner une avance de quatre points sur les Tiger-Cats de Hamilton au sommet de la division Est.

GROS WEEK-END DE FOOTBALL

Le week-end de la fête du Travail est un rendez-vous traditionnel dans la Ligue canadienne. La bataille de l'Est entre les Alouettes et le Rouge et Noir sera la première de quatre rencontres qui opposeront des « rivaux naturels ». Dimanche à 15 h, ce sera la bataille des Prairies entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Roughriders de la Saskatchewan, à Regina. Suivront les batailles de l'Alberta et de l'Ontario, lundi. Dans un premier temps, Mike Reilly et les Eskimos d'Edmonton tenteront de rester dans la lutte pour le premier rang de la division Ouest en visitant Bo Levi Mitchell et les Stampeders, à Calgary (15 h). Les Stampeders ont actuellement 4 points d'avance et un match en main sur les Eskimos, qui sont deuxièmes. À 18 h 30, les Argonauts de Toronto affronteront les Tiger-Cats à Hamilton. Le nouveau membre des Argonauts, Duron Carter, ne sera toutefois pas en uniforme.