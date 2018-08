Anthony Calvillo: «Il fait bon être de retour à la maison»

«Tout ce que je faisais comme entraîneur avec les Alouettes, c'était ce que j'avais vu Marc faire lorsqu'il me dirigeait. La façon dont il intégrait de nouveaux jeux, la façon dont il communiquait avec ses joueurs, etc. J'ai maintenant la chance de voir le processus en entier, et de près. Je voulais apprendre et c'est ce que je fais.»

«C'est l'évolution de notre relation, ainsi que celle de la carrière d'entraîneur d'Anthony, a expliqué Trestman un peu plus tard. C'est fantastique de l'avoir avec nous, il sait exactement ce qu'il doit faire et comment l'exprimer aux joueurs. Il savait exactement pourquoi il venait à Toronto. Il est très passionné.»

Lorsque Trestman a pris soin de chaleureusement remercier Calvillo au cours de la conférence de presse qui a suivi son embauche par les Bears de Chicago, on a compris que la relation entre les deux hommes était authentique et spéciale. Trestman n'aurait pas gagné ses deux premières Coupes Grey sans Calvillo, et Calvillo ne serait peut-être pas devenu le passeur le plus prolifique de l'histoire du football professionnel si Jim Popp n'avait pas amené Trestman à Montréal.

«Nous avions déjà une très bonne relation chez les Alouettes, mais lorsqu'on passe encore plus de temps avec une personne, on apprend à la connaître davantage, dit Calvillo. C'est très intéressant de voir le genre d'homme qu'est Marc. Comme entraîneur, c'est très impressionnant, ce qu'il fait. Il doit tout gérer et il est également le coordonnateur offensif.»

Éclosion à 30 ans

Un autre membre des Argonauts qui ne tarit pas d'éloges à l'endroit de Trestman est Mcleod Bethel-Thompson, le nouveau quart partant des Argos depuis environ un mois.

«Trestman est très spécial et intelligent. Il m'apprend autant de choses sur le terrain qu'à l'extérieur. Il m'aide à devenir un meilleur joueur, mais aussi une meilleure personne. Il est très conscient de tout ce qui se passe autour de lui et il accorde une très grande importance à l'unité dans le club. Ça dépasse le football», a expliqué Bethel-Thompson.

Lorsque Ricky Ray s'est blessé au cou, il y a deux mois, c'est James Franklin qui l'a remplacé. Il a toutefois été incapable de convaincre Trestman qu'il était l'homme de la situation, ce que Bethel-Thompson semble en voie de faire. Un natif de San Francisco qui dispute sa deuxième saison dans la LCF à l'âge de 30 ans, Bethel-Thompson a pris les commandes de l'attaque au cours des deux dernières semaines.

Les Argos ont remporté leurs deux derniers matchs par un maigre point à la suite de spectaculaires remontées contre Ottawa et la Colombie-Britannique. Bethel-Thompson a complété 43 de ses 66 passes pour 562 verges de gains, cinq touchés et une interception cette saison.

«On a joué du football intelligent lors de nos deux derniers matchs. On a arrêté de se tirer dans le pied et notre quart joue très bien. Mais c'est important de nous assurer que nos joueurs ne tiennent rien pour acquis et qu'ils poursuivent sur cette lancée», a prévenu Calvillo.

Du succès pour les Alouettes

Même s'ils ne font plus partie de l'organisation des Alouettes, Calvillo et Trestman n'aiment pas voir l'équipe en arracher comme elle le fait depuis un an et demi.

«Je ne veux pas qu'ils en obtiennent demain soir [ce soir], mais je veux voir les Alouettes obtenir du succès. Pour leurs partisans et afin que l'équipe en soit une qui rende notre ligue fière. Ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe qu'on s'apprête à affronter joue avec beaucoup d'effort dernièrement», a commenté Trestman.

«Les Alouettes ont beaucoup de talent et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils soient très dangereux. C'est cette équipe qu'on pourrait voir demain soir et nos joueurs le comprennent.»

Les trois années que Calvillo a passées comme entraîneur chez les Alouettes ont été très difficiles. Il l'avait lui-même reconnu en fin de saison l'an dernier. Il n'y a cependant aucune amertume.

«L'organisation des Alouettes nous a toujours très bien traités pendant plus de 20 ans. Mon plan était de prendre une année sabbatique à l'origine. Lorsque la situation a changé et que j'ai eu à téléphoner à Bob Wetenhall [le propriétaire des Alouettes], ce fut l'appel le plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. Il n'y a pas d'amertume du tout.»

Trestman n'a pas voulu comparer l'état actuel des Alouettes à ce qu'il était lorsque l'équipe dominait la LCF sous ses ordres, de 2008 à 2012.

«Je ne peux pas commenter, car je ne sais pas ce qui se passe. Les gens dont j'étais le plus proche dans l'équipe, comme Jim [Popp] et Anthony, ne sont plus ici, et je n'ai plus la chance de communiquer avec Bob Wetenhall régulièrement.»

«Mais c'est toujours très agréable de revenir dans la magnifique ville qu'est Montréal. On nous a toujours traités avec beaucoup de respect et d'hospitalité ici.»