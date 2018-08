 «Une victoire et on est de retour dans la lutte», croit Johnny Manziel 

Manziel veut gagner

En tant qu'entraîneur-chef, Mike Sherman doit d'abord s'assurer que son équipe se concentre sur son prochain match. C'est la même chose pour Johnny Manziel, à la différence que le nouveau quart des Alouettes avait un message pour ses coéquipiers. « Je leur ai dit que malgré toutes les difficultés que cette équipe a connues depuis le début de la saison, rien n'était joué. Si on gagne ce match, on se retrouvera au plus fort de la lutte », a expliqué Manziel. « Johnny est ici pour gagner des matchs », a résumé Kristian Matte. « En dépit de notre fiche, on a une bonne équipe et il faut le démontrer. On n'a plus de temps à perdre », a ajouté le centre.

Des similarités avec Favre

Les qualités athlétiques de Manziel sont excellentes et ses coéquipiers ont pu le constater pleinement au cours des derniers jours. « En regardant les enregistrements de nos entraînements, on a dit "wow !" à quelques reprises en voyant ses passes », a raconté Kristian Matte. Mais au-delà des habiletés physiques, d'autres qualités de Manziel ont étonné. « Il est extrêmement intelligent et il assimile l'information très rapidement. Je n'ai jamais vu un jeune homme de 25 ans aussi éloquent », a dit Mike Sherman, qui revoit certains éléments chez Manziel qu'il voyait à l'époque où il dirigeait Brett Favre à Green Bay. « Les deux sont très intelligents et plus studieux que ce que les gens semblent croire. Deux quarts-arrières capables de réussir le gros jeu, mais qui sont en revanche parfois victimes d'interceptions à cause de leur témérité. »

La pression sur Masoli

Tous les yeux seront rivés sur Manziel, mais en réalité, la pression se retrouve plutôt sur les épaules de l'autre quart-arrière, Jeremiah Masoli. Les Tiger-Cats l'ont choisi plutôt que Manziel et certains observateurs commencent à se demander si c'était la décision à prendre. Masoli n'a remporté que deux de ses six premiers matchs et peine à mener les siens dans la zone des buts. Bien qu'il occupe la deuxième marche de la ligue derrière Mike Reilly avec 1914 verges par la passe, Masoli n'a lancé que cinq passes de touché contre six interceptions. L'ancien de l'Université du Mississippi pourrait conforter les Tiger-Cats un tant soit peu avec une solide prestation. S'il doit plutôt s'incliner devant Johnny Football, l'entraîneur-chef des Tiger-Cats, June Jones, et le DG Eric Tillman continueront de se demander s'ils ont misé sur le bon cheval. Il y a quelques mois, Jones a dit que Manziel avait le talent pour devenir le meilleur joueur de l'histoire de la LCF. C'était bien sûr pour faire grimper le prix dans une éventuelle transaction, mais ce n'était peut-être pas si farfelu que ça.

Un groupe que Manziel connaît bien

Manziel a passé deux mois chez les Tiger-Cats et connaît donc bien leur défense, une unité qui peut compter sur plusieurs joueurs de talent. « Je pense que tout commence avec Larry Dean [secondeur intérieur], qui est le meneur de la défense et peut-être même de l'équipe. Ils ont beaucoup confiance en Delvin Breaux [demi de coin], qui est utilisé d'une façon que l'on voit rarement dans cette ligue. Simoni Lawrence [secondeur extérieur] fait partie de l'équipe depuis longtemps et ils ont de bons joueurs sur la ligne défensive, a évalué Manziel. Mon objectif n'est pas de lancer pour 500 verges. Je veux donner du jeu supérieur à la moyenne au poste de quart et réussir des jeux qui nous permettront de l'emporter. »

Et le jeu au sol ?

Le travail de Manziel serait facilité par une bonne performance du jeu au sol. Encore une fois cette année, Tyrell Sutton est le joueur le plus fiable de l'attaque, lui qui totalise 527 verges d'attaque (262 en 58 courses et 265 sur 25 attrapés). Sutton est efficace, mais les Oiseaux y gagneraient peut-être à donner quelques occasions à la recrue William Stanback, qui a réussi de beaux retours de botté en l'absence de Stefan Logan. Stanback n'a toutefois porté le ballon qu'une seule fois en attaque. En utilisant Sutton et Stanback avec un peu plus de régularité, et compte tenu de la menace que représente Manziel au sol, les receveurs des Alouettes devraient pouvoir bénéficier d'ouvertures. Le retour au jeu de T.J. Graham devrait également les aider.

Une défense méconnaissable

En raison des blessures et de quelques échanges, la défense du coordonnateur Rich Stubler ne ressemble plus beaucoup à l'unité avec laquelle il a amorcé le camp d'entraînement. Mitchell White, Joe Burnett et Jabar Westerman sont tous blessés, et Jamaal Westerman a été échangé. T.J. Heath a été acquis des Argonauts, alors que Greg Ducre, Bo Banner, Ryan Brown et Tyquan Glass ne devaient pas être des partants à l'origine. Opposée à une attaque qui possède quatre petits receveurs qui se démarquent par leur agilité et leur vitesse (Chris Williams, Brandon Banks, Luke Tasker et Jalen Saunders), la tertiaire des Als subira un bon test. L'entraîneur-chef des Tiger-Cats, June Jones, a intégré des éléments du fameux « run and shoot » qu'il utilisait lorsqu'il dirigeait les Falcons d'Atlanta, dans les années 90.