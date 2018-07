Les Browns s'entendent avec le premier choix Baker Mayfield

Associated Press Cleveland

Le premier choix universel lors du dernier repêchage de la NFL a conclu une entente de quatre saisons d'une valeur de 32 millions de dollars US mardi, à la veille de l'ouverture du camp d'entraînement de la formation de l'Ohio. Le demi de coin recrue Denzel Ward, quatrième choix universel, est toujours sans contrat.

Mayfield, l'un des joueurs de football universitaire les plus populaires et polarisants, ne devrait pas obtenir de départ à sa première saison avec les Browns. Ces derniers ont acquis Tyrod Taylor des Bills de Buffalo pendant la saison morte et ils prévoient lui offrir le poste de partant jusqu'à ce que Mayfield soit prêt à prendre la relève.

Mayfield a gagné le trophée Heisman la saison dernière avec l'Université d'Oklahoma, après avoir amassé 4627 verges de gains et lancé 43 passes de touché. Les Browns l'ont préféré à de nombreux autres espoirs alléchants au poste de quart lors de l'encan d'avril dernier.

Les Browns, qui sont à la recherche d'un quart de concession, croupissent dans les bas-fonds de la NFL depuis bientôt 20 ans. Ils espèrent que Mayfield sera l'heureux élu.

Ils ont présenté une fiche de 0-16 la saison dernière.