Alouettes: une défense méconnaissable

Lorsque les Alouettes disputeront leur premier match, le 16 juin à Vancouver, il devrait y avoir entre sept et neuf nouveaux partants en défense par rapport à l'unité de la saison dernière. Après les deux premiers jours du camp, on peut déjà constater que la tertiaire a été significativement améliorée.

Les Oiseaux ont embauché quatre demis défensifs d'expérience en février: Tommie Campbell, Mitchell White, Joe Burnett et Dominique Ellis. Et Campbell et White ressortent particulièrement du lot depuis dimanche.

«Je croyais que ça prendrait un certain temps avant qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, mais ce n'est pas le cas du tout. Jusqu'à présent, notre communication sur le terrain est excellente. Tous nos joueurs ne pensent qu'à une seule chose, le football. On est tous ici pour gagner, rien d'autre», a dit Campbell, hier.

Campbell, un ancien des Stampeders de Calgary, a réussi une interception lors de la deuxième séance d'entraînement de la journée d'hier. Ses habiletés en couverture sont remarquables, et il n'y a probablement pas eu un demi de coin aussi solide dans cet aspect du jeu chez les Alouettes depuis Mark Estelle.

Lorsqu'on lui a demandé s'il estimait être le meilleur demi de coin de la LCF en couverture, Campbell a répondu par l'affirmative... mais sans la moindre arrogance.

«Je ne vais pas mentir, c'est ce que je pense, oui. Mais ce qui est encore plus important selon moi, c'est que je suis un joueur qui travaille fort, et tous les jours», a-t-il pris soin d'ajouter.

Campbell était sûrement l'un des joueurs les plus convoités sur le marché de l'autonomie. Le salaire que lui a accordé sa nouvelle équipe a été un facteur considérable dans sa décision de s'amener à Montréal, mais Campbell croit que les Alouettes peuvent renouer avec la victoire rapidement.

«Toutes les équipes changent beaucoup d'une saison à l'autre. Les Alouettes nous ont battus à deux reprises lorsque j'étais à Calgary [en 2016 et en 2017], alors il y avait déjà du talent dans cette équipe.»

Des leçons de Charles Woodson

Pour Mitchell White, la décision de se joindre aux Alouettes n'a pas été si difficile à prendre, et ce, pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'il avait déjà porté les couleurs du club en 2014 et en 2015.

«J'étais très intrigué par la façon dont l'équipe voulait se reconstruire. J'ai aimé l'embauche de Mike Sherman et j'aime sa vision comme entraîneur. Puis j'adore Montréal. J'ai passé du temps à Ottawa durant la saison morte et je savais que je voulais rester dans l'est du pays», a raconté White.

«Tommie [Campbell] m'a envoyé un message sur les médias sociaux, puis Kavis [Reed] et Mike [Sherman] m'ont téléphoné. Je me suis dit que notre tertiaire et notre défense ne seraient pas vilaines du tout si je m'amenais à Montréal, alors c'est ce que j'ai choisi de faire.»

Après avoir quitté les Alouettes, White a passé du temps avec les Raiders d'Oakland et les Eagles de Philadelphie. Il a également gagné la Coupe Grey en 2016 et en 2017 avec le Rouge et Noir d'Ottawa et les Argonauts de Toronto.

«Je peux certainement offrir des conseils si on m'en demande. Je commence à savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans cette ligue.»

White aimerait aider ses jeunes coéquipiers de la même façon que certains vétérans de la NFL l'ont fait avec lui.

«Je n'ai pas été avec les Raiders et les Eagles très longtemps, mais il y a deux joueurs qui m'ont particulièrement impressionné, Charles Woodson [Raiders] et Malcolm Jenkins [Eagles]. Ce sont deux grands leaders qui ont remporté des championnats et qui ont toujours réussi des jeux cruciaux. J'ai pu voir leur approche de près, et c'est ce que j'essaye d'imiter, tout en restant fidèle à moi-même.»