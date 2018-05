 Retranché, Jovan Olafioye se montre critique envers Kavis Reed 

Olafioye s'est questionné, lundi, sur son compte Twitter sur les raisons pour lesquelles les Alouettes l'ont obligé à conduire pendant 10 heures jusqu'à Montréal pour lui demander d'accepter une baisse de salaire. Sans nommer le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, il a déclaré dans son gazouillis: «Le directeur général le plus désorganisé que j'ai vu.»

Plus tard dans la journée, ces gazouillis avaient été supprimés.

À la place, le joueur nommé à six reprises au sein des équipes d'étoiles de la LCF a déclaré: «Mais de toute façon... je veux simplement remercier les partisans et mes coéquipiers à Montréal de m'avoir accueilli à bras ouverts et de m'avoir fait sentir comme à la maison. Vraiment des gens formidables dans cette équipe et aussi dans cette ville ! Bonne chance pour la suite !»

Olafioye a fait partie de six joueurs retranchés par les Alouettes au premier jour du camp d'entraînement, dimanche. Peu après, il a signé un contrat avec les Lions.

Le bloqueur américain a disputé sept saisons en Colombie-Britannique avant d'être échangé aux Alouettes, le 27 mars 2017, en retour des joueurs de ligne offensive David Foucault et Vincent Brown.

Le vétéran de 30 ans a disputé 12 matchs avec les Alouettes, en ratant six en raison d'une blessure au dos.