Alouettes: des changements majeurs sur la ligne offensive

C'était le jour et la nuit entre la première séance du camp d'entraînement des Alouettes de Montréal, qui s'est amorcé hier, et le fouillis qu'ont été les derniers mois de la saison dernière.

Premier constat : il n'y aura pas de taponnage avec Mike Sherman. Les Als se sont entraînés durant près de trois heures sur le terrain situé entre le Stade olympique et le stade Saputo, mais chaque minute a été bien utilisée.

« Les entraîneurs ont fait un très bon travail. L'entraînement était très bien structuré, il y avait beaucoup d'énergie, et très peu de pertes de temps. Mais ce n'était que la première journée du camp. Il faudra s'assurer que ça se poursuivre », a évalué le DG Kavis Reed.

« J'ai trouvé que c'était très bien organisé. J'ai vu un entraîneur qui sait ce qu'il veut et qui n'y déroge pas. Je n'ai pas vu de pertes de temps aujourd'hui », a commenté Luc Brodeur-Jourdain, qui a par ailleurs amorcé le camp d'entraînement sur la deuxième unité offensive ; Kristian Matte était le centre sur la première.

« Pour être honnête, je m'y attendais, mais on me l'a annoncé hier [samedi]. Avec l'acquisition de Ryan Bomben, on se retrouve avec trois joueurs canadiens qui ont un très bon potentiel et qui sont dans la fleur de l'âge [Bomben, Matte et Philip Blake] », a expliqué le Québécois.

« J'ai toujours cru que je devais mériter ma place. Je suis un joueur de 35 ans magané », a poursuivi Brodeur-Jourdain, qui accepterait de rester avec l'équipe dans un rôle de réserviste. « Je suis ouvert à tout. Dans mon esprit, j'ai toujours été un gars qui aidait l'équipe à gagner. »

Peu importe ce qui adviendra, aucune tension n'est à prévoir entre Brodeur-Jourdain et Matte.

« Ça fait longtemps qu'on joue ensemble, et on connaît la business. À l'extérieur du terrain, il n'y a absolument rien qui va changer entre nous deux », a dit Matte.

« On a beaucoup de talent sur la ligne offensive cette année et on a plusieurs joueurs qui sont capables de jouer à différentes positions. Ce n'est que la première journée du camp, les choses peuvent changer de jour en jour », de rappeler l'ancien de l'Université Concordia.

Olafioye libéré

Le changement au poste de centre n'est pas le seul sur la ligne offensive. Les Oiseaux ont annoncé qu'ils avaient libéré le bloqueur Jovan Olafioye en fin de soirée, samedi. Olafioye a rapidement accepté de retourner avec les Lions de la Colombie-Britannique.

« C'était une décision qu'on jugeait qu'on devait prendre », a laconiquement expliqué Sherman au terme de l'entraînement d'hier.

Reed a, quant à lui, soutenu que l'organisation était confiante de posséder des joueurs qui pourraient faire le boulot au poste de bloqueur à gauche.

« Nous n'aurions pas pris cette décision si ce n'était pas le cas. Jovan n'a joué que sept matchs pour notre équipe l'année dernière. Je pense que vous accordez trop d'importance à sa réputation et pas assez à la productivité que nous avons obtenue de sa part la saison dernière », a lancé le directeur général.

« Chaque fois qu'on perd un joueur de ce calibre, c'est difficile. Mais il faut faire confiance aux décideurs. Ils vont s'assurer d'avoir un bon remplaçant », a commenté le quart-arrière Drew Willy.

« On entendait des rumeurs à ce sujet, mais on ne l'a seulement appris qu'hier soir [samedi]. On a eu la chance de lui parler, et il est super content de pouvoir poursuivre sa carrière avec son ancienne équipe en Colombie-Britannique », a raconté Matte.

Hier, Xavier Fulton occupait le poste de bloqueur à gauche sur la première unité, alors que Blake était le bloqueur à droite. Bomben et Sean Jamieson étaient les gardes qui flanquaient Matte.

Difficile pour Freeman

Sherman a réitéré hier qu'il prendrait une décision rapide quant à son quart-arrière partant. « D'ici une dizaines de jours », a-t-il dit.

À moins que Garrett Fugate ou Antonio Pipkin ne mêle les cartes, la bataille se fera entre Matthew Shiltz, Drew Willy et Josh Freeman. Shiltz est celui qui a le mieux paru lors du premier jour du camp. À l'inverse, Freeman a connu une journée difficile.

« Il y a plusieurs choses avec lesquelles je dois me familiariser, mais c'était plaisant de pouvoir jouer et obtenir des répétitions. Je vais regarder l'enregistrement et je vais me concentrer à améliorer les choses que j'ai moins bien réussi », a indiqué Freeman.

Même si plusieurs observateurs sont d'avis qu'il devrait être le quart partant lorsque les Alouettes amorceront leur saison dans un peu moins d'un mois, Shiltz ne veut rien tenir pour acquis et il ne sent pas que ce soit son poste à perdre.

« En tant que compétiteur, on veut agir et se comporter comme si l'on était le quart partant, mais rien n'est décidé. »

Fierté et passion

Comme ses coéquipiers, Shiltz a bien apprécié l'entrée en matière d'hier. Le jeune passeur aime particulièrement la ligne directrice autour de laquelle Sherman veut construire son équipe.

« Il y a une très bonne énergie en ce moment. L'essentiel de son message, c'est qu'on doit soutirer une fierté de ce que l'on est en voie de construire. Le passé, c'est le passé. On doit jouer avec passion et rendre cette ville fière de son équipe. »

Sherman a adressé son équipe pour une première fois, samedi soir. Il en a profité pour rappeler à ses joueurs que ce sont eux qui décideraient du genre de saison que l'équipe connaîtra.

« La première soirée est toujours spéciale. On a parlé de plusieurs choses, notamment de ce que ça devrait représenter de faire partie des Alouettes. On a rappelé aux joueurs ce qui était attendu d'eux et ce que ça prendrait afin de devenir une équipe championne.

« Au bout du compte, ce sont les joueurs qui décideront si nous aurons une bonne équipe ou pas. Je suis le leader, mais les joueurs auront beaucoup de responsabilités et de travail. Et je suis fier de la façon dont ils ont travaillé aujourd'hui [hier]. »