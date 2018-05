Tevaughn Campbell libéré par les Alouettes

En plus du deuxième choix au total de l'encan 2018, le joueur de ligne à l'attaque canadien Trey Rutherford, les joueurs de ligne défensive Bo Banner et Khadim Mbaye, les secondeurs Jean-Gabriel Poulin et Paul Kozachuk, le joueur de ligne à l'attaque K.C. Bakker, le demi-offensif Ryder Stone, les receveurs de passes Étienne Moisan et Richmond Nkethia, ainsi que le demi défensif Lekan Idowu seront présents lors de l'ouverture du camp d'entraînement des Alouettes, dimanche, sur le terrain de pratique situé entre le Stade olympique et le Stade Saputo.

La formation de l'entraîneur-chef Mike Sherman a également ajouté le joueur de ligne défensive américain Lawrence Okoye à l'alignement, ainsi que le demi-offensif américain William Stanback.