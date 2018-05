Johnny Manziel s'entend avec les Tiger Cats

Manziel a annoncé sur son compte Twitter officiel samedi matin qu'il avait pris la décision de s'entendre avec les Tiger-Cats de Hamilton, après des mois de spéculations.

« J'ai pris la décision aujourd'hui de signer mon contrat avec la LCF et de poursuivre ma carrière de footballeur après une longue pause, a-t-il écrit. Je suis très reconnaissant envers tout le monde qui m'a soutenu en cours de route. Je crois que c'est ma meilleure opportunité pour progresser et j'ai hâte de savoir ce que l'avenir me réservera. »