Les Alouettes échangent leur premier choix

Les Alouettes ont obtenu le joueur de ligne offensive Ryan Bomben et le receveur Jamal Robinson, ainsi que le deuxième choix du repêchage de la LCF présenté jeudi, et des choix de quatrième ronde (34e au total) et de septième ronde (56e au total) des Tiger-Cats. De plus, les Alouettes ont mis la main sur les droits d'un joueur sur la liste de négociations des Tiger-Cats.

Selon The Gazette, le joueur obtenu sur la liste de négociations des Tiger-Cats est le quart Alex Tanney, et non les anciens quarts étoiles Johnny Manziel et Robert Griffin III. Tanney a signé un contrat avec les Giants de New York, mercredi, trois jours après qu'il eut été libéré par les Titans du Tennessee.

En plus du premier choix à l'encan de jeudi, les Alouettes ont aussi sacrifié des choix de quatrième (31e au total) et sixième (44e au total) tours en 2018 et un choix de deuxième tour en 2019.

«Nous sommes très satisfaits de permettre à Ryan de rentrer au bercail. Nous venons encore une fois de solidifier notre contenu canadien tout en conservant la possibilité de repêcher un excellent joueur qui pourra nous aider dès cette saison avec le deuxième choix au repêchage», a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, dans un communiqué.

Âgé de 30 ans, Bomben revient là où tout a commencé pour lui dans la LCF, alors qu'il a passé les cinq premières saisons de sa carrière avec les Alouettes, disputant 72 rencontres, dont 33 comme partant. Il a d'ailleurs déjoué les défenses adverses à quelques reprises, lui qui a capté huit passes pour des gains de 52 verges, en plus d'inscrire un majeur.

En carrière dans la LCF, Bomben a disputé 120 rencontres, dont 80 comme partant. Il a également pris part à six matchs éliminatoires en carrière. Il a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la section Est au cours des trois dernières saisons.

Pour sa part, Robinson a passé le dernier mois de la saison 2017 sur l'équipe d'entraînement des Tiger-Cats. Auparavant, l'athlète de 25 ans a évolué dans l'organisation des Jaguars de Jacksonville en 2016 et en 2017.