Les Alouettes échangent le premier choix au repêchage

En plus du vétéran de 30 ans, les Alouettes ont reçu le 2e choix du repêchage de jeudi soir, de même que les 34e et 56e sélections. Ils ont également obtenu Jamal Robinson, un receveur qui a fait partie de l'équipe de développement des Tiger-Cats en 2017, et les droits sur un joueur qui faisait partie de la liste de négociation de Hamilton - l'entraîneur-chef June Jones a indiqué sur les ondes de TSN Radio que le joueur en question n'était pas Johnny Manziel.

Pour leur part, les Tiger-Cats obtiennent également les 31e et 44e sélections de jeudi soir et le choix de deuxième tour des Alouettes en 2019. L'équipe du sud de l'Ontario voulait manifestement s'assurer de pouvoir repêcher le joueur qu'elle voulait au sommet du repêchage. S'est-elle départie du salaire de Bomben afin de pouvoir enfin faire signer un contrat à Manziel?

Du côté des Alouettes, le retour de Bomben, qui avait été repêché au quatrième tour en 2010, ajoutera un autre joueur d'expérience à une attaque qui en possédait déjà plusieurs.

«Nous sommes très satisfaits de permettre à Ryan de rentrer au bercail. Nous venons encore une fois de consolider notre contenu canadien tout en conservant la possibilité de repêcher un excellent joueur qui pourra nous aider dès cette saison avec le deuxième choix au repêchage», a commenté le directeur général Kavis Reed.

Bomben a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la division Est à chacune des trois dernières saisons. Il améliorera la ligue offensive des Als il va sans dire, mais la question est de savoir à quelle position.

Bomben a plus le physique d'un garde que celui d'un plaqueur, mais il peut jouer aux deux positions. Or, les Alouettes possèdent déjà deux gardes établis en Kristian Matte et Philip Blake. Il sera donc très intéressant de voir la composition du quintette de partants au début du camp d'entraînement, dans quelques semaines.

Un bon groupe de Canadiens

Mine de rien, Mike Sherman devrait pouvoir compter sur l'un des meilleurs groupes de partants canadiens à sa première saison. Chris Ackie, Jamaal Westerman et Hénoc Muamba sont de très bons joueurs défensifs, et les Alouettes pourront choisir un quatrième partant canadien en défense parmi Jabar Westerman, Dondre Wright et Tevaughn Campbell.

Bomben, Matte, Blake et Luc Brodeur-Jourdain peuvent tous être des partants sur la ligne du côté offensif. Lorsqu'on sait qu'une équipe doit compter sur sept partants canadiens au total (attaque et défense), les Alouettes semblent en bonne position sur ce plan. Reed voulait améliorer son groupe de joueurs canadiens et c'est ce qu'il a fait.

Il sera maintenant intéressant de voir quel joueur le DG de deuxième année ajoutera à sa formation avec le deuxième choix de l'encan, jeudi soir. À moins d'une surprise, ce sera celui que les Tiger-Cats n'auront pas sélectionné entre le receveur Mark Chapman et le joueur de ligne offensive Trey Rutherford.