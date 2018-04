 Les Browns sélectionnent le quart Baker Mayfield au premier rang du repêchage 

Associated Press ARLINGTON, Texas

Mayfield devient le premier récipiendaire du trophée Heisman, remis au joueur par excellence au niveau universitaire américaine, à être choisi au premier rang depuis Cam Newton, en 2010, par les Panthers de la Caroline.

Les Browns, qui ont compilé un dossier de 0-16 en 2017, ont été impressionnés par ses qualités de meneur et sa créativité autant à l'intérieur de la pochette protectrice que lorsqu'il est en mouvement.

Plusieurs experts s'attendaient à voir les Browns choisir un quart différent, peut-être Josh Allen, Sam Darnold ou Josh Rosen.

Ils ont plutôt opté pour l'étoile des Sooners de l'Oklahoma.

Au deuxième rang, les Giants de New York ont repêché Saquon Barkley, de Penn State, que plusieurs considèrent comme le meilleur porteur de ballon à sortir de la NCAA depuis Adrian Peterson en 2007.

Les Jets de New York ont ensuite sélectionné pour le quart Sam Darnold, de USC. Après avoir été incapables d'obtenir Kirk Cousins via le marché des joueurs autonomes, les Jets ont grimpé de trois échelons jusqu'au troisième rang du repêchage via une transaction le mois dernier dans l'espoir d'obtenir leur quart d'avenir. Leurs espoirs reposeront maintenant sur les épaules de Darnold.

Les Browns avaient également le quatrième choix de l'encan et ils sont allés chercher des renforts en défensive en choisissant le demi de coin Denzel Ward, d'Ohio State.

Les Broncos de Denver détenaient le cinquième choix et ils ont repêché l'ailier défensif Bradley Chubb, de North Carolina State.