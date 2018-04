Seydou Junior Haidara retranché par les Alouettes

Haidara, qui est originaire de Québec, venait pourtant de signer une prolongation de contrat d'un an le 13 février. L'ailier espacé âgé de 29 ans, qui a été nommé la recrue par excellence des Alouettes en 2013, a capté cinq passes pour 28 verges de gains en 16 matchs avec la formation montréalaise la saison dernière.

Le joueur de six pieds, un pouce et 215 livres a été sélectionné en deuxième ronde, 12e au total, par les Lions de la Colombie-Britannique. Haidara a aussi porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan et des Blue Bombers de Winnipeg au cours de sa carrière de 70 matchs dans la LCF.

Le demi offensif Dillon Campbell, le demi défensif Mikaël Charland et le joueur de ligne offensive Matt Vonk ont aussi été retranchés.

D'autre part, les Montréalais ont ajouté l'ailier espacé Alton Howard à leur formation.