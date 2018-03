 L'entraîneur des Giants s'attend à voir Beckham avec l'équipe 

L'entraîneur-chef des Giants de New York, Pat Shurmur, affirme qu'il s'attend à ce qu'Odell Beckham fils soit présent lors du début des exercices de la saison morte en avril.

Rob Maaddi Associated Press Orlando

Alors que les rumeurs d'échange concernant le controversé receveur sont nombreuses, plusieurs ont commencé à spéculer que Beckham fera la grève pendant le camp d'entraînement puisqu'il ne souhaite pas écouler la cinquième et dernière année à son contrat de recrue sans que son contrat soit restructuré.

«Ce que je comprends, c'est qu'il va être ici quand nous nous mettrons en marche, a dit Shurmur mardi matin lors des assises de la NFL. Il devra franchir certaines étapes. Mais je m'attends à ce qu'il soit de retour et en santé quand nous commencerons à jouer en septembre.»

Beckham se remet d'une fracture de la cheville gauche qui l'a forcé à rater les 12 derniers matchs de la saison 2017. Le propriétaire des Giants, John Mara, a exprimé un certain mécontentement envers Beckham en affirmant dimanche qu'aucun joueur était intouchable.

«C'est une autre manière de dire que nous allons tout faire pour améliorer l'équipe, a expliqué Shurmur. Je comprends ça. Et c'est presque rafraîchissant de savoir que nous allons évaluer toutes les options imaginables pour nous assurer que les Giants de New York soient la meilleure équipe possible.»

Beckham a récemment été aperçu sur vidéo dans un lit avec une femme et ce qui semble être une poudre blanche. Cependant, le moment où la vidéo a été filmée et son contenu demeurent incertains. Mara a toutefois affirmé que Beckham «manque de jugement» trop souvent.

«Je crois qu'il est important de s'assurer d'obtenir toutes les informations, a dit Shurmur. Qui sait comment cette vidéo a fait surface? Nous devons aussi comprendre que nous devons agir d'une certaine manière et qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire.»

Shurmur a croisé Beckham à Los Angeles plus tôt dans la saison morte quand il s'est rendu en Californie pour rencontrer des espoirs universitaires.

«Il est quelqu'un de très charismatique. Je pense qu'il a vraiment l'équipe à coeur. J'ai hâte de travailler avec lui, a dit Shurmur. Il est important en tant qu'entraîneur d'apprendre à connaître ses joueurs.»

Beckham a été nommé recrue offensive par excellence de la NFL en 2014 et il est le joueur le plus dangereux à l'attaque chez les Giants quand il est en santé. Lors de ses trois premières campagnes dans la NFL, il a capté 288 passes pour 4122 verges de gains et 35 touchés. Il est toutefois reconnu autant pour ses attrapés spectaculaires que pour son comportement qui génère souvent des distractions.

«Nous voulons des joueurs dangereux, a rappelé Shurmur. Il a été un joueur exceptionnel, particulièrement lors de ses trois premières années. Nous voulons de très, très bons joueurs. Des joueurs qui sont passionnés par le football. Nous voulons des joueurs qui comprennent l'importance des relations, ce qui veut dire qu'ils veulent recevoir des conseils des entraîneurs. Et nous voulons des joueurs qui comprennent ce que ça veut dire que d'être un bon coéquipier.»