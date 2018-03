 Scott Flory et Barron Miles sont fiers de représenter les Alouettes au Temple 

«Je connais Mark depuis des années, alors cet appel ne m'est pas du tout apparu bizarre. Après quelques minutes de conversation, il m'annonce tout bonnement que j'ai été élu au Temple de la renommée. J'en ai été soufflé!»

Barron Miles s'apprêtait quant à lui à quitter la maison pour un rendez-vous médical en compagnie de son fils, aussi prénommé Barron.

«La personne au bout du fil m'a dit: "C'est Mark, du Temple de la renommée. Je voudrais te féliciter pour ton élection au Temple de la renomméeÉ. Je me suis alors demandé ce qui allait survenir ensuite!

«Ma conjointe était à l'extérieur. Elle est entrée et je lui ai demandé: "Trouves-tu que j'ai changé?". Elle m'a répondu: "Quoi?". Je lui ai reposé la question et mon fils s'est mis à crier: "Il a été admis au Temple!". Alors on s'est tous mis à crier et à pleurer!»

Les deux hommes, ainsi que le regretté Tom Hugo, représenteront tous les Alouettes de Montréal quand ils seront intronisés en septembre prochain. Ils mèneront un contingent de sept nouveaux membres, qui comprend également Hank Ilesic et Brent Johnson, ainsi que le joueur universitaire montréalais Paul Brûlé et le bâtisseur Frank Cosentino.

Flory, qui a été l'un des meilleurs joueurs de ligne offensive de l'histoire, a mis du temps à absorber la nouvelle.

«Ça m'a pris quelques semaines avant de le réaliser complètement, a indiqué Flory. Ça m'a permis de revivre un paquet de souvenirs, mais je pense qu'au moment de recevoir le veston et de voir mon buste lors de la cérémonie de septembre, c'est là où toute l'émotion sortira.»

Repêché par les Alouettes en 1998, Flory a connu une remarquable carrière de 15 saisons - toutes à Montréal - dans la LCF comme garde à droite. Il a remporté trois fois le match de la Coupe Grey et a figuré au sein de l'équipe d'étoiles de la LCF en neuf occasions. Il aura plusieurs pensées pour ses ex-coéquipiers au moment d'enfiler son veston.

«J'ai eu l'occasion de repenser à ces grandes équipes et aux gars qui ont joué avec moi à Montréal, les entraîneurs et les propriétaires. Les succès que nous avons connus au cours de ces 15 années, c'est remarquable. Des gars comme Anthony (Calvillo), Ben (Cahoon), Anwar Stewart ou (Bryan) Chiu étaient les fondations de cette équipe et ils y sont demeurés pendant des années. Ç'a établi la culture gagnante de l'équipe, qui a joué un grand rôle dans nos succès», s'est-il rappelé.