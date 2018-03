Les Alouettes mettent quatre joueurs repêchés sous contrat

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi qu'ils ont paraphé de nouvelles ententes de trois ans avec quatre des joueurs repêchés en 2017, soit les receveurs Alexander Morrison et Malcolm Carter, ainsi que le joueur de ligne à l'attaque Zach Annen et le demi défensif Ty Cranston.

Après avoir participé au camp d'entraînement des Alouettes, les quatre joueurs sont retournés poursuivre leur apprentissage au niveau amateur.

Morrison a disputé une cinquième saison avec les Thunderbirds de l'Université de la Colombie-Britannique. En 11 rencontres, l'athlète de six pieds quatre, 220 livres, a capté 42 passes pour des gains de 707 verges et 10 touchés.

Carter, six pieds six, 192 livres, a capté 23 passes pour 423 verges et sept touchés en huit matchs avec les Sooners d'Ottawa, de la Ligue de football junior du Canada.

Annen a complété son stage universitaire avec les Ravens de l'Université Carleton. Le centre de six pieds quatre, 302 livres, a été nommé sur la première équipe d'étoiles universitaire au pays l'automne dernier.

Quant à Cranston, le porte-couleurs des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa a mené la conférence de l'Ontario avec 14 interceptions. Le footballeur de six pieds trois, 205 livres, a récolté 30 plaqués en huit matchs, en plus de provoquer deux échappés et d'en recouvrir un. Il a de plus rabattu quatre passes.