ESPN souhaite que la saison de la LCF débute plus tôt

La saison de la LCF s'amorcera une semaine plus tôt que dans les années antérieures en juin. Et les probabilités sont fortes qu'elle commencera beaucoup plus tôt à compter de 2019 ou de 2020.

Afin de diminuer le nombre de semaines «courtes» des équipes du circuit, le commissaire Randy Ambrosie a ajouté une troisième semaine de relâche au calendrier de chacune de celles-ci. Même si le premier match de la saison sera disputé le 14 juin, huit jours plus tôt que celui de 2017, la rencontre de la Coupe Grey aura lieu le dernier dimanche de novembre comme normalement.

Mais dans une récente entrevue avec le Ottawa Sun, Ambrosie a expliqué qu'il était possible que les saisons subséquentes soient devancées significativement, entre autres afin de satisfaire le réseau ESPN, qui diffuse les matchs de la LCF aux États-Unis.

Ambrosie a rencontré le télédiffuseur américain à au moins deux reprises au cours des derniers mois. Ces rencontres ont permis à la LCF et à ESPN d'amorcer leurs discussions au sujet du renouvellement de leur partenariat de diffusion. Le réseau américain souhaite voir la Ligue canadienne modifier son calendrier afin que sa saison ne se déroule pas aussi longtemps en même temps que celle de la NFL.

«Ils aiment l'idée d'un changement d'horaire et ils aiment l'idée d'avoir beaucoup de contenu de notre ligue après le repêchage de la NFL [qui a lieu fin avril] et avant que ne s'amorcent les saisons de la NFL et de la NCAA. Ils aiment notre sport», a déclaré Ambrosie au Ottawa Sun.

«On a parlé des possibilités qu'il y avait de puiser dans leur gros bassin d'amateurs de la NCAA. Il y a tellement de nos joueurs qui ont été des étoiles au football universitaire américain. [ESPN] est un diffuseur majeur de la NCAA», a ajouté le commissaire.

La Coupe Grey autour de l'Halloween

Ambrosie avait déjà parlé de la possibilité de devancer le début de la saison lors de la semaine de la Coupe Grey, en novembre dernier, à Ottawa. Il avait alors mentionné qu'une telle décision aurait du sens parce que la saison se déroulerait en même temps que celle de la NFL moins longtemps, mais aussi parce que les matchs disputés en novembre le sont souvent dans des conditions météorologiques moins qu'idéales au Canada.

On peut présumer qu'Ambrosie et la LCF aimeraient que la saison se mette en branle dans la deuxième moitié de mai. Si c'était le cas, les séries éliminatoires auraient lieu en octobre, et le match de la Coupe Grey serait joué autour de l'Halloween plutôt qu'à la fin de novembre.

Un tel calendrier ferait assurément le bonheur d'ESPN et des amateurs du jeu à trois essais au sud de la frontière. Les saisons de la NFL et de la LCF ne se chevaucheraient que durant deux mois plutôt que trois, et c'est sans parler du mois de novembre, qui est le plus important dans le calendrier de la NCAA, mis à part la période des Bowls en janvier.