De l'aide pour la défense des Als?

Campbell était considéré comme l'un des meilleurs demis de coin disponibles sur le marché des joueurs autonomes, qui s'est ouvert à midi, mardi. À 6'3 et plus de 200 livres, Campbell est l'un des demis de coin les plus imposants de la LCF. En 35 avec les Stampeders, en 2016 et 2017, Campbell a totalisé 108 plaqués et 5 interceptions.

Quant à lui, Burnett a disputé trois saisons avec les Eskimos d'Edmonton, puis les trois dernières avec les Stampeders. Il a occupé plusieurs positions, dont une de secondeur extérieur l'année dernière. Un ancien choix des Steelers de Pittsburgh, Burnett a réussi 12 interceptions et provoqué 3 échappés dans la Ligue canadienne.

Les Alouettes ont également conclu de nouvelles ententes avec Boris Bede, Seydou Junior Haidara, Xavier Fulton, Tevaughn Campbell et Matt Vonk. Les cinq joueurs faisaient partie de l'équipe la saison dernière.