Des milliers de partisans des Eagles assistent au défilé

Kristen De Groot Associated Press Philadelphie

Certains ont couché dans leur véhicule ou dans leurs bureaux afin de s'assurer de voir leurs héros défilant sur Broad Street, l'artère principale entre le stade de l'équipe et l'hôtel de ville, déjà complètement bloquée par les partisans plus de quatre heures avant le début du défilé, prévu pour 11h.

Au lever du soleil, les partisans ont dû braver des vents glaciaux qui ont fait plonger le mercure sous le point de congélation pour se trouver une place de choix sur le parcours long de huit kilomètres.

Les trains en provenance des banlieues de Philadelphie étaient bondés, les passagers devant souvent laisser passer plus d'un train avant de finalement monter à bord. Les stationnements incitatifs près des gares - aussi loin que dans le New Jersey voisin - étaient remplis à pleine capacité et fermés depuis très tôt.

Ce défilé couronnera près d'une semaine de festivités pour les partisans des Eagles, qui ont célébré le premier titre de l'équipe en près de 60 ans. Les écoles, les musées, les palais de justice, les édifices gouvernementaux et même le zoo de Philadelphie sont demeurés fermés jeudi afin que toute la ville puisse fêter ses champions.

Menés par le quart substitut et l'entraîneur-chef Doug Pederson, à sa deuxième saison dans ce poste seulement, les Eagles ont vaincu les puissant Patriots de la Nouvelle-Angleterre 41-33 dimanche.