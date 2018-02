Opération séduction des Alouettes

Les Alouettes prennent les grands moyens afin de retenir leur clientèle, plus précisément leurs abonnés qui songent à déserter le navire.

Certains de ceux qui n'ont toujours pas renouvelé leur abonnement ont été conviés à une rencontre avec le président du club, Patrick Boivin, le directeur général Kavis Reed et l'entraîneur-chef Mike Sherman, qui aura lieu le 22 février au Stade olympique. Dans un courriel envoyé de l'adresse électronique de Reed, les amateurs en question ont reçu le message suivant.

«On m'a récemment appris que vous n'aviez toujours pas renouvelé votre abonnement de saison pour 2018. Je suis évidemment déçu que vous ayez pris cette décision, mais je comprends tout à fait vos frustrations et m'engage à faire tout en mon possible pour vous redonner l'envie de venir au stade.»

Toujours dans le même courriel, Reed cite certaines des décisions qu'il a prises afin de relancer l'équipe, dont l'embauche de Sherman, l'acquisition du quart-arrière Josh Freeman et la prolongation de contrat du demi offensif Tyrell Sutton.

«Maintenant, je veux m'assurer d'obtenir ce qui compte le plus: votre soutien et votre confiance. Que diriez-vous donc de venir discuter de notre stratégie avec coach Sherman, Patrick Boivin et moi dans le vestiaire où seuls quelques abonnés auront l'occasion d'obtenir des réponses aux questions qui leur brûlent les lèvres?»

La rencontre en question aura lieu dans la soirée du 22 février (de 18h à 20h), alors que les amateurs pourront causer avec Boivin, Reed et Sherman. Selon Louis-Antoine Paquin, vice-président des communications et des relations communautaires, c'est la première fois que les Alouettes organisent cette initiative.

«Il y a peut-être des choses semblables qui ont été faites par le passé, mais c'est la première fois dans un cadre aussi intime. C'est un groupe quand même assez restreint, on parle d'une trentaine de personnes», a expliqué Paquin, qui a noté que le nombre d'amateurs présents le 22 février pourrait monter jusqu'à 50.

«Ce sont tous des détenteurs de billets de saison qui ont décidé de ne pas renouveler leur abonnement ou qui hésitent à le faire. Dans ce contexte-là, notre président, notre directeur général et notre nouvel entraîneur ont décidé de leur parler directement», a précisé Paquin.

Préoccupations

La formule utilisée sera comparable à un 5 à 7. De la bière et de la pizza seront offertes aux invités. «Les gens vont pouvoir se promener et aller discuter avec l'un des trois [Boivin, Reed ou Sherman] ou les trois, selon les questions qu'ils auront», a indiqué Paquin.

Les clients potentiels qui ont reçu l'invitation en question ont tous une chose en commun: ils ont des réserves au sujet du produit sur le terrain. «Ce sont des gens qui ont des préoccupations liées aux performances de l'équipe», a dit Paquin. «C'est un groupe ciblé qui a vraiment des préoccupations très précises. On ne se cachera pas qu'on a eu une saison difficile l'année dernière.»

Pourquoi les Alouettes n'organisent-ils pas une rencontre similaire avec leurs clients qui ont conservé leur abonnement de saison, demandez-vous? L'organisation assure que c'est ce qu'elle fera au cours des prochains mois.

«On a l'intention de répéter cet exercice avec des détenteurs de billets de saison avant le début de la saison», a indiqué Paquin, qui soutient que la vente de billets se déroule comme prévu jusqu'à présent.

«Pour le moment, on est alignés avec nos prévisions. On est encore très loin du début de saison, alors on préfère ne pas donner de chiffres précis pour l'instant. Les choses pourraient changer beaucoup en cinq mois.»

Les Alouettes joueront leur match préparatoire à Montréal le 9 juin, alors qu'ils accueilleront les Tiger-Cats de Hamilton.