LCF: l'Explosion de Halifax, un nom qui soulève les critiques

Sur Twitter, le groupe souhaitant implanter une concession dans la ville a lancé l'idée de nommer l'équipe de football l'Explosion de Halifax - une allusion à l'explosion dévastatrice du port de Halifax en 1917 qui a tué environ 2000 personnes.

Le groupe a fait la promotion enthousiaste de ce nom, en disant qu'il y a 100 ans «une force s'est déchaînée qui a rendu cette ville plus forte, plus grande et plus unie que jamais auparavant.»

Rapidement les gens ont exprimé leur désapprobation.

Une personne a dénoncé l'idée en disant: «Vous voulez profiter de la mort de 2000 personnes, c'est vraiment de mauvais goût», tandis qu'un autre a écrit le gazouillis: «J'ai grandi à Dartmouth et c'est une idée absolument idiote.»

La ligue a confirmé qu'elle était en discussion avec un groupe «professionnel, enthousiaste et impressionnant» d'éventuels propriétaires pour doter Halifax d'une équipe.