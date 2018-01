Les Packers rapatrient Joe Philbin

Les Packers de Green Bay ont rapatrié Joe Philbin et lui ont offert le poste de coordonnateur à l'attaque, dans l'espoir de remettre l'équipe sur les rails.

Associated Press Green Bay

L'équipe a confirmé l'information mercredi, en plus d'indiquer que Mike Pettine serait son coordonnateur en défensive.

Philbin est l'ex-entraîneur-chef des Dolphins de Miami, mais il avait également agi à titre de coordonnateur à l'attaque des Packers entre 2007 et 2011. Pendant son séjour au Wisconsin, les Packers avaient remporté le Super Bowl de 2010 et avaient pris le troisième rang de la NFL aux chapitres des points par match (28,3), des touchés (267), des touchés par la voie aérienne (170) et des gains nets par match (372,8).

Pettine est un spécialiste de la défensive qui a notamment dirigé les Browns de Cleveland entre 2014 et 2015.

Les Packers sont en pleine restructuration après avoir complété la saison avec un dossier de 7-9, les empêchant de participer aux éliminatoires de la NFL pour la première fois depuis 2008. L'attaque a connu des ratés après que le quart Aaron Rodgers eut raté neuf matchs en raison d'une fracture de la clavicule. En défensive, le coordonnateur défensif Dom Capers a été limogé et le directeur du personnel sportif Brian Gutekunst a été promu directeur général de l'équipe.