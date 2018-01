Les Roughriders mettent Zach Collaros sous contrat

L'Américain de 29 ans a amorcé huit matchs la saison dernière, complétant 167 de ses 266 passes pour 1767 verges et huit touchés, contre sept interceptions.

Collaros, qui s'est déchiré le ligament croisé antérieur en septembre 2015, aurait touché un salaire de base de 520 000 $ à son précédent pacte.

Les Roughriders n'ont pas précisé les termes financiers du contrat, pas plus que la façon dont il est structuré. Un message laissé auprès d'un porte-parole du club est demeuré sans réponse.

En 59 matchs avec les Argonauts de Toronto et les Ti-Cats, le footballeur de six pieds, 219 livres a amassé 13 759 verges de gains aériens et lancé 83 passes de touché, contre 38 interceptions.