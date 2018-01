Les Steelers congédieraient leur coordonnateur offensif

Will Graves Associated Press Pittsburgh

C'est ce qu'a appris l'Associated d'une personne proche du dossier, qui a requis l'anonymat puisque aucune annonce officielle n'a été faite.Âgé de 50 ans, Haley a passé six saisons à appeler les jeux à Pittsburgh. Il a guidé l'une des attaques les plus dynamiques du circuit avec le quart Ben Roethlisberger, le receveur Antonio Brown et le demi à l'attaque Le'Veon Bell.

Les Steelers ont terminé parmi les trois premières équipes du circuit Goodell pour les verges au total dans trois des quatre dernières années.

Cette décision a été prise trois jours après que les champions de la section Nord de l'Américaine eurent été surpris à domicile par les Jaguars de Jacksonville au deuxième tour éliminatoire de la NFL.