Kevin Glenn se trouve du boulot avec les Eskimos

Avec cet arrêt à Edmonton, il aura appartenu à toutes les équipes de la LCF au cours de sa carrière de 17 ans.

Le natif de Detroit, au Michigan, a fait ses premiers pas dans la Ligue canadienne en 2001 avec les Roughriders de la Saskatchewan. Il a par la suite évolué pour toutes les équipes, sauf les Argonauts de Toronto et le Rouge et Noir d'Ottawa, qui ont détenu ses droits, mais dont il n'a jamais défendu les couleurs.

L'an dernier avec les Riders, Glenn a participé à 17 rencontres, amassant 4038 verges de gains par la passe et 25 touchés, contre 14 interceptions. Il a complété 318 de ses 468 tentatives, en plus de porter le ballon 21 fois pour 75 verges et deux touchés.

Glenn s'amène à Edmonton avec 268 matchs d'expérience. Il vient au sixième rang de tous les temps avec 52 867 verges de gains par la passe, 294 touchés et 207 interceptions. Il a également porté le ballon sur 1580 verges pour 13 touchés.