Un ancien joueur des Alouettes avec les Bears de Chicago

On savait déjà que Jonathon Mincy ne reviendrait pas avec les Alouettes de Montréal. On connaît maintenant sa prochaine destination : le demi de coin a signé un contrat de réserve/futur avec les Bears de Chicago.

Le joueur de 25 ans a passé les deux dernières saisons avec les Alouettes et avait fait tourner bien des têtes. Les Alouettes avaient d'ailleurs libéré leur joueur étoile début décembre, à deux mois qu'il devienne joueur autonome, pour lui laisser l'occasion de percer la NFL.

Selon le Chicago Tribune, Mincy a tenu des essais privés pour 11 équipes sur une période de trois semaines. La moitié de ces équipes lui ont offert un contrat.

«Tout était de première classe à Chicago, de ma visite des installations à ma rencontre avec le directeur général et les entraîneurs, a dit Mincy. J'ai senti que j'aurais une vraie chance de me battre pour un poste.»

Mincy a disputé 32 matchs avec les Alouettes, réussissant 108 plaqués et trois interceptions. Il a été choisi recrue par excellence des Alouettes en 2016 et a été nommé sur l'équipe d'étoiles de l'Est la saison dernière.

«Mon rêve a toujours été de jouer dans la NFL, a dit Mincy au Chicago Tribune. Peu importe qui était le meilleur receveur de l'autre équipe, neuf fois sur dix, il allait à la limite. J'ai profité de cette compétition. J'ai été chanceux de jouer deux ans au Canada, de me faire voir et d'avoir l'occasion de revenir dans la NFL.»

Mincy s'était joint aux Falcons d'Atlanta en 2015, mais avait été libéré avant le début de la saison.

Le contrat réserve/futur est réservé aux joueurs qui ne faisaient pas partie d'une formation régulière de la NFL à la fin du calendrier régulier, mais qui pourraient se démarquer la saison prochaine. Concrètement, les équipes peuvent ainsi offrir des contrats à des joueurs sans qu'ils ne soient comptabilisés sous le plafond salarial ou dans la formation de 53 joueurs.

Le mauvais côté d'un tel contrat : le poste dans la formation régulière est loin d'être garanti. Le bon côté : il est parfois utilisé par des DG qui détectent un certain potentiel chez un joueur.