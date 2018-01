Les Alouettes embauchent quatre entraîneurs-adjoints

Ainsi, Khari Jones (coordonnateur offensif), Khalil Carter (coordonnateur défensif), Mickey Donovan (coordonnateur des unités spéciales) et Rich Stubler (conseiller spécial au coordonnateur défensif) se joindront au personnel de Sherman en vue de la saison 2018.

Jones a débuté sa carrière d'entraîneur en 2009 avec les Tiger-Cats de Hamilton, où il a dirigé les quarts lors de ses deux premières saisons avant d'être nommé responsable de l'attaque l'année suivante. En 2012 et en 2013, il a piloté les quarts des Roughriders de la Saskatchewan, aidant l'équipe à remporter la Coupe Grey. Originaire de Hammond, dans l'Indiana, l'entraîneur de 46 ans a connu une carrière de 11 saisons comme quart dans la LCF. En 2001, il a été élu sur l'équipe d'étoiles de la LCF. Il a aussi joué dans l'Arena Football League et dans la World League of American Football (ensuite appelée NFL Europe).

Carter, 41 ans, était depuis 2015 l'entraîneur des demis défensifs avec les Stampeders de Calgary. Au cours des deux dernières campagnes, les Stamps ont maintenu la meilleure moyenne de points alloués. Comme joueur, il a pris sa retraite en 2010 après une carrière dans la NFL, la LCF, la Arena Football League et la NFL Europe. Il a porté le chandail des Alouettes en 2008, ainsi que celles des Argonauts de Toronto et des Bills de Buffalo. Avant d'entamer sa carrière d'entraîneur dans la LCF, Carter a aussi été entraîneur à différents niveaux.

Originaire de Laconia dans le New Hamphire, Donovan était l'entraîneur-chef des Stingers de l'Université Concordia depuis 2014. L'homme de 37 ans a débuté sa carrière d'entraîneur en 2007 à l'Université Western, où il a dirigé les secondeurs. Pendant ses quatre années à Western, il s'occupait aussi des unités spéciales et du recrutement. En 2011 et en 2013, il a participé aux camps d'entraînement des Blue Bombers de Winnipeg et des Argonauts de Toronto en tant qu'entraîneur invité. En 2011 il occupé le poste de coordonnateur défensif pour les Redmen de l'Université McGill.

Quant à Stubler, il compte plus de 30 saisons au sein d'un personnel d'entraîneurs dans la LCF et y a remporté la Coupe Grey en cinq occasions. L'entraîneur de 68 ans de Garfield, au Colorado, a amorcé sa carrière en 1983 avec les Tiger-Cats de Hamilton où il a oeuvré sept ans comme responsable de la défensive. Stubler a aussi été à l'emploi des Argonauts - notamment comme entraîneur-chef, en 2008 - des Eskimos d'Edmonton, des Lions de la Colombie-Britannique et des Stampeders. Spécialiste de la défense, il a surtout occupé des postes de coordonnateur défensif dans la LCF. Il a également été entraîneur dans les rangs universitaires au sein de plusieurs programmes, en plus de passer deux saisons dans l'AFL.