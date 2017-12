La saison des Browns s'achève: 16 défaites, aucune victoire

Associated Press

Les Browns ont eu une dernière occasion au quatrième quart, mais DeShone Kizer n'a pas réussi à conjuguer ses efforts à ceux de Corey Coleman lors d'un quatrième essai et deux verges à franchir.

Pour la 16e fois en 2017, les Browns ont quitté le terrain à la recherche de réponses. L'entraîneur-chef Hue Jackson devrait être de retour à la barre de l'équipe, et ce, malgré un dossier de 1-31. Les Browns auront deux des quatre premiers choix du prochain repêchage.

Kizer a conclu la rencontre avec des gains aériens de 314 verges et il a lancé deux passes de touché à Rashard Higgins. Il a cependant été victime de sa 22e interception de la saison, un sommet dans la NFL.

Les Steelers (13-3), les champions de la section Nord de l'Américaine, avaient notamment donné du repos au quart Ben Roethlisberger et au porteur de ballon Le'Veon Bell. En relève, Landry Jones a réussi 23 de ses 27 passes pour des gains de 239 verges. Il a lancé une passe de touché et une interception.

Les Steelers ont réalisé six sacs du quart, portant leur total de la saison à 56, un record d'équipe.

Près de quatre mois après avoir perdu un duel serré contre les Steelers lors du premier match de la saison, les Browns ont quitté le Heinz Field sans avoir gagné au cours des 372 derniers jours. L'attente durera encore huit mois après trois heures qui ont bien résumé la saison de la formation de Cleveland.

Malgré quelques moments au cours desquels les Browns ont été compétitifs lors de cet affrontement, dont deux revirements provoqués et deux longues passes à Higgins et Josh Gordon, ils n'ont jamais été en mesure de maintenir le rythme. Ils ont notamment écopé deux pénalités lors d'un troisième essai aux Steelers et ils ont eux l'occasion à trois reprises de prendre les devants au quatrième quart.

Les Colts congédient l'entraîneur-chef Chuck Pagano

Les Colts d'Indianapolis ont congédié l'entraîneur-chef Chuck Pagano, dimanche, moins de deux heures après que l'équipe eut terminé la saison avec un dossier de 4-12 en vertu d'une victoire de 22-13 contre les Texans de Houston.

Le propriétaire des Colts, Jimmy Irsay, en a fait l'annonce par voie de communiqué, souhaitant du même coup à Pagano et son épouse du succès.

Ce changement survient alors que les Colts ont raté les séries pour une troisième année de suite, la plus longue disette de l'équipe depuis l'absence de sept ans entre 1988 et 1994.

Comme le quart Andrew Luck a raté toute la saison 2017, les Colts avaient de minces chances de participer aux éliminatoires. La formation d'Indianapolis a encaissé sa première saison perdante depuis 2011 et la première sous la tutelle de Pagano, qui a été l'entraîneur-chef pendant six campagnes.

Pagano a conclu son passage à la barre des Colts avec une fiche de 56-46, incluant un dossier de 3-3 en séries.