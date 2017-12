Les Jets prolongent les contrats du DG et de l'entraîneur

Les Jets de New York ont prolongé les contrats de leur directeur général, Mike Maccagnan, et de leur entraîneur-chef, Todd Bowles.

Dennis Waszak fils Associated Press FLORHAM PARK, N.J. -

l'équipe en a fait l'annonce vendredi, deux jours avant que les Jets ne complètent leur saison en Nouvelle-Angleterre et même si avec leur fiche de 5-10, le club ratera les éliminatoires pour une septième année d'affilée et une troisième sous Maccagnan et Bowles.

Les Jets n'ont pas divulgué les termes des deux contrats. Maccagnan et Bowles ont tous deux été embauchés en 2015.

Dans un communiqué émis par l'équipe, le propriétaire et chef de la direction, Christopher Johnson, a dit croire que les Jets s'en vont dans la bonne direction sous la gouverne des deux hommes.

Maccagnan a supervisé un important changement d'effectif l'été dernier, se débarrasasant de plusieurs gros noms, mais surtout de gros salaires, qu'il a remplacés par de jeunes talents. Bowles a quant à lui été en mesure d'apporter un changement de culture au sein de sa formation. Les Jets ont été dans le coup dans la plupart de leurs rencontres cette saison.