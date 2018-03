Alouettes: l'option Johnny Manziel

Miguel Bujold

Mike Sherman n'était plus l'entraîneur-chef des Aggies lorsque Johnny Manziel a brillé comme quart-arrière partant de l'Université Texas A&M, en 2012 et 2013. Mais le nouvel entraîneur-chef des Alouettes est l'homme qui a recruté celui que l'on surnomme «Johnny Football» et qui a remporté le trophée Heisman, remis au joueur par excellence de la NCAA, en 2012.