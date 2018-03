Catherine Raîche souhaite rester dans le monde du football

Si Catherine Raîche a décidé de quitter son poste d'adjointe au directeur général Kavis Reed chez les Alouettes, c'est parce que la vision de l'équipe et la sienne n'étaient plus la même.

«Je veux m'assurer qu'on comprenne bien que je n'ai rien de négatif à dire au sujet de l'organisation. Je n'aurais jamais eu la chance de travailler dans le football professionnel sans les Alouettes et leurs propriétaires. Mais les visions doivent être bien alignées pour que les choses fonctionnent bien. Quand j'ai senti que ce n'était plus tout à fait le cas, j'ai pris la décision de quitter», a expliqué Raîche.

Embauchée par Jim Popp en 2015, la Québécoise de 28 ans a longtemps mûri sa décision avant de l'annoncer aux Alouettes.

«C'était très réfléchi. Je l'ai dit à l'organisation, vendredi dernier, et je voulais le faire correctement. Je voulais moi-même l'annoncer aux propriétaires (la famille Wetenhall), au président (Patrick Boivin), à Kavis Reed et à tous les gens avec lesquels je travaillais de près.»

«Ils ont été surpris et déçus lorsque je leur ai annoncé ma décision, mais ils la comprennent.»

Même si elle pourrait se tourner vers une carrière en droit, Raîche préfèrerait rester dans le monde du football professionnel.

«Le football est ma passion et c'est ce qui m'allume. Ce serait mon premier choix. Mais je ne veux me fermer aucune porte. Il n'y a que neuf équipes dans la LCF, alors tout est une question de timing.»

Raîche s'occupait beaucoup des éléments administratifs chez les Alouettes, elle dont l'objectif à long terme est de devenir directrice générale d'une équipe professionnelle. Considère-t-elle avoir assez progressé quant à ses connaissances des éléments plus techniques propres au football au cours de son passage chez les Alouettes?

«C'est certain que j'ai progressé en étant au sein de l'organisation. On est dans le football à tous les jours, on regarde les films de match, on évalue les joueurs pour établir les paramètres des contrats, etc. Mais il y a toujours place pour plus», a répondu Raîche, qui espère voir les Alouettes renouer avec le succès dans un proche avenir.

«J'ai pris une décision personnelle et je tiens à ce qu'on sache que je n'ai rien de mal à dire au sujet de l'organisation. Tout le monde travaille fort afin de relancer l'équipe et c'est ce que je souhaite.»

Raîche a également eu de bons mots pour Reed. «J'avais une bonne relation de travail avec lui. J'ai apprécié qu'il me donne une promotion l'année dernière et je lui souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses.»