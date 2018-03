Les Falcons l'emportent face aux Buccaneers

Devonta Freeman a réalisé des gains de 126 verges par la course et marqué un touché et il a permis aux Falcons d'Atlanta d'arracher une victoire de 24-21 contre les Buccaneers de Tampa Bay lundi soir.

Ce gain permet aux Falcons (9-5) de demeurer au plus fort de la lutte au premier rang dans la section Sud de l'Association nationale.

> Le sommaire du match

Freeman a franchi la ligne des buts au terme d'un sprint de 32 verges au milieu du quatrième quart, permettant aux Falcons de reprendre une avance de dix points.

De peine et de misère, les Falcons ont tenu le coup et ils ont récolté une cinquième victoire à leurs six dernières sorties. Ils demeurent à une partie du premier rang que se partagent les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Panthers de la Caroline.

Freeman a également capté cinq passes pour des gains de 68 verges et a vu son coéquipier Levine Toilolo récupérer un ballon échappé dans la zone des buts pour un touché.

Le quart Matt Ryan (17-en-31 - 212 verges) a également rejoint Justin Hardy dans la zone des buts pour un touché.

Son rival Jameis Winston a complété trois passes de touché et accumulé des gains de 299 verges par la voie des airs.

Il a lancé une passe de touché de 16 verges à Adam Humphries avec 3:51 à jouer au quatrième quart, permettant aux Buccaneers de porter la marque 24-21 en faveur des Falcons.

O.J. Howard et Mike Evans ont également capté des passes de touché de Winston.