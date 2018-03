 Aaron Rodgers de retour, les Packers rêvent aux séries éliminatoires 

Steve Reed Associated Press CHARLOTTE, N.C.

Mais les Packers (7-6) auront besoin de beaucoup d'aide et non seulement du double récipiendaire du joueur le plus utile de la NFL, alors qu'ils se mesureront aux Panthers de la Caroline, dimanche.

Les Packers sont à trois matchs des Vikings du Minnesota (10-3) avec trois parties à disputer. Le titre de la section Nord de l'Association Nationale est donc pratiquement à oublier.

La troupe de Green Bay accuse également un retard sur les Panthers (9-4), les Falcons d'Atlanta (8-5) et les Seahawks de Seattle (8-5) dans la course pour les deux équipes repêchées dans la Nationale.

Rodgers sait que son équipe doit gagner ses trois prochains matchs, mais il a minimisé son premier départ depuis qu'il s'est cassé la clavicule lors de la sixième semaine d'activités.

«En espérant que ça donne un regain à certains joueurs, mais je ne reviens pas au jeu pour sauver l'équipe, a insisté Rodgers. Je reviens pour joueur au niveau auquel je sais que je peux jouer.»

L'entraîneur-chef des Packers, Mike McCarthy, a dit qu'il n'était pas surpris de savoir que Rodgers allait revenir au jeu rapidement, notamment parce que son quart vedette a abordé sérieusement sa réadaptation et qu'il possède un immense désir de gagner.

«Il ne pouvait faire rien de plus en ce qui concerne les étapes à franchir pour revenir au jeu», a déclaré McCarthy.

Plus au sud, le retour au jeu de Rodgers a été accueilli avec un simple haussement des épaules.

Ce n'est pas que les Panthers ne respectent pas Rodgers, mais leur entraîneur-chef, Ron Rivera, a déjà demandé à sa défensive de se préparer pour les Packers comme si leur second Brett Hundley était toujours le quart partant.

«Pour nous, ce n'est pas une grosse histoire, a avoué Rivera. Ils ont dit que Rodgers allait être de retour pour notre affrontement. Nous nous attendions à ça. Je ne veux pas que mes joueurs se fassent surprendre. Je veux qu'ils se concentrent sur leur préparation.»

Mais peut-être qu'il y a des raisons d'être préoccupé.

Rodgers a bien joué contre les Panthers. Il a maintenu une moyenne de 307,5 verges par match avec 12 passes de touché contre trois interceptions lors de ses quatre dernières rencontres contre eux.

Les Packers devront augmenter leur protection.

Rodgers a été victime de 19 sacs du quart en cinq parties avant sa blessure, le 15 octobre. Les Packers ont concédé le troisième plus haut total de sacs (43) de la NFL et ils se frotteront à la défensive des Panthers, qui occupe le troisième rang de la ligue au chapitre des sacs (40).