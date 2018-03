Les Roughriders prolongent le contrat de Chris Jones

Les Roughriders de la Saskatchewan ont consenti une prolongation de contrat d'un an au directeur général et entraîneur-chef Chris Jones.

Cette entente assure Jones, dont l'actuel contrat de trois ans doit prendre fin à la fin de la prochaine saison, de demeurer à la barre jusqu'en 2019. Jones agit également comme vice-président des opérations football.

Les autres membres de l'état-major du club, Jeremy O'Day, John Murphy et Mike Davis, ont également accepté des prolongations de deux ans pour demeurer à Regina jusqu'en 2019.

«C'était important pour nous de poursuivre dans la continuité pour ce qui est des opérations football afin de bâtir sur les solides fondements déjà posés, a déclaré le président et chef de la direction, Craig Reynolds, dans un communiqué. Chris a montré qu'il est un gagnant et il s'est entouré d'individus expérimentés.»

Embauché par les Riders il y a trois ans, Jones a mené l'équipe du dernier rang dans l'Ouest en 2016 à une participation à la finale de section le mois dernier.

O'Day conservera son poste d'adjoint au vice-président football et administrations tandis que Murphy agira comme adjoint au vice-président opérations football et personnel des joueurs et Davis s'ocupera des questions administratives.