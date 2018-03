Les Packers l'emportent grâce à Aaron... Jones

Genaro C. Armas Associated Press GREEN BAY, Wisconsin

Alors que leur jeu aérien faisait défaut, les Packers (6-6) ont utilisé leur jeu au sol pour malmener les Buccaneers. Le quart Brett Hundley a notamment réussi des courses de 18 et sept verges pour amorcer la prolongation.

Les Packers sont restés dans la course aux séries, même s'ils accusent quatre matchs de retard derrière les meneurs de la section Nord de la Nationale, les Vikings du Minnesota. Ils espèrent que le quart vedette Aaron Rodgers sera de retour au jeu d'ici quelques semaines.

À son retour au jeu, Jameis Winston a lancé deux passes de touché à Cameron Brate. La défensive des Buccaneers (4-8) n'a toutefois pas été en mesure de tenir le coup en prolongation.

Un placement de 22 verges du botteur des Packers Mason Crosby a créé l'égalité 20-20 alors qu'il ne restait que 2 min 01 s à jouer.

Le porteur de ballon Peyton Barber a effectué 23 courses pour des gains de 102 verges pour les Buccaneers. Winston a complété 21 de ses 32 passes pour un total de 270 verges.

Winston a eu des joueurs défensifs devant lui toute la journée et il a éprouvé des difficultés à conserver le ballon, lui qui s'était blessé à l'épaule droite et qui avait raté trois matchs. Le secondeur des Packers Clay Matthews a notamment mené la charge en réussissant deux sacs et demi.

Hundley a réussi 13 de ses 22 passes pour des gains aériens de 84 verges. Il a ajouté 66 verges par la course. Jamaal Williams a effectué 21 portées pour des gains de 113 verges.