 Coupe Grey: Ricky Ray et Bo Levi Mitchell sous les feux de la rampe 

Calvillo, le meneur de l'histoire de la Ligue canadienne de football au chapitre des verges par la passe, a été le quart de Trestman avec les Alouettes de Montréal, de 2008 à 2012. Après un exil de quatre ans dans la NFL, Trestman est revenu dans la LCF, où il a hérité d'un futur membre du Temple de la renommée.

«C'est vraiment comparer des pommes avec des pommes. Ils semblent le même homme, a déclaré Trestman. Même leur personnalité est très semblable. Ils sont intelligents et ils travaillent fort. Ils sont identiques dans leur éthique de travail, leur préparation, les détails et leur structure. Ce sont des quarts de système qui font exactement ce qu'ils doivent faire pour avoir du succès.»

Ray espère faire un peu mieux que Calvillo en remportant une quatrième bague de la Coupe Grey, dimanche, lorsque les Argonauts affronteront Bo Levi Mitchell et les Stampeders de Calgary.

Les Stampeders ont battu les Argonauts lors de leurs deux duels cette saison et ils revendiquaient la meilleure fiche de la LCF (13-4-1). Ils seront les favoris contre les Argonauts, qui ont remporté le titre de la section Est grâce à un dossier de 9-9.

Le jeu des deux quarts aura assurément un mot à dire dans l'issue de la rencontre.

Âgé de 38 ans, Ray est 11 ans plus vieux que Mitchell, mais les deux hommes reviennent d'excellentes saisons.

Ray a été aux prises avec des blessures lors des deux dernières années, mais il est revenu en force sous la tutelle de Trestman, qui a été engagé le 28 février.

«J'ai joué contre Marc et les Alouettes, ils avaient toujours de bonnes équipes, a indiqué Ray, qui a amassé 5546 verges par la passe pour atteindre le plateau des 60 000 en carrière. Après avoir joué pour Scott Milanovich, qui était adjoint à Marc, j'ai entendu plusieurs choses sur lui et j'étais très excité à l'idée de travailler avec lui.»

Mitchell a récolté plus de 4700 verges par la passe cette saison, mais il n'a pas eu à lancer le ballon aussi souvent parce que les Stampeders possèdent une bien meilleure attaque au sol que les Argonauts.

Les Stampeders ont plusieurs armes offensives. Le puissant Jerome Messam et le rapide Roy Finch portent le ballon tandis que Marquay McDaniel, Marken Michel, DaVaris Daniels, Kamar Jorden et le Canadien Anthony Parker forment un spectaculaire groupe de receveurs.

Mitchell a esquissé un sourire lorsque les journalistes lui ont demandé de les décrire.

«Vous savez dans les films d'action, lorsque quelqu'un pèse sur un bouton et qu'un mur tourne pour révéler une panoplie de fusils? C'est comme ça que je me sens, a-t-il comparé. Nous possédons des joueurs qui peuvent réussir de gros jeux. Ils ont la capacité de sauter sur le terrain et le faire. Je dois simplement les aider. Leur donner le ballon et les laisser faire leur travail.»

Mitchell est devenu le partant des Stampeders en 2014 et il a remporté la Coupe Grey la même semaine qu'il a été nommé le joueur par excellence de la LCF. Il a ramené sa formation en finale du circuit canadien la saison dernière, mais le Rouge et Noir d'Ottawa a causé une surprise de taille en prolongation.

Maintenant, Mitchell est de retour en finale de la Coupe Grey pour une troisième fois en quatre ans.

Pour ce qui est de Ray, il n'a jamais été nommé le joueur par excellence de la ligue malgré plusieurs nominations. Il a toutefois trois bagues de la Coupe Grey. Deux avec les Eskimos, en 2003 et 2005, et une avec les Argonauts, contre les Stampeders, en 2012.