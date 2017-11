Coupe Grey: et de 11 pour Jim Popp!

«C'est une grande équipe. Leur constance et leur stabilité me font penser à ce qu'on a longtemps eu à Montréal. Les Stampeders procèdent à très peu de changements et c'est un avantage important», a dit Popp, qui reconnaît également que l'expérience des champions de l'Ouest pourrait être un facteur.

«Je sais qu'on a fait de très bonnes choses à Montréal dans mes dernières années, même si les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Notre équipe s'est très rarement fait déclasser durant nos matchs. Dans les quatre années qui ont suivi notre dernier championnat [en 2010], on a atteint la finale de l'Est à deux reprises. Mais c'était insuffisant, car les gens étaient habitués à nous voir en finale presque tous les ans.»

«On a un bon mélange de joueurs et notre groupe d'entraîneurs est excellent et nous donne la chance de gagner toutes les semaines. Notre esprit d'équipe est particulièrement bon», a noté Popp, qui ne croit pas que la situation chez les Alouettes était aussi désastreuse qu'on semblait le croire avant son départ.

«Bear est un leader extraordinaire et ça prend des joueurs comme lui dans une équipe. C'est essentiel. Il accepte tout le monde à bras ouverts. Je crois en Bear Woods et j'ai confiance en lui, pas seulement comme joueur, mais comme être humain.»

«J'ai beaucoup regardé jouer Bear avant de l'embaucher à Montréal et j'étais convaincu qu'il serait un bon joueur dans la LCF. Mais c'est lorsqu'on apprend à le connaître qu'on constate qu'il possède des qualités de leader exceptionnelles. Sa contribution est probablement plus grande à l'extérieur du terrain. Il est d'une grande aide à l'entraîneur-chef, car il encourage ses coéquipiers à se surpasser, notamment en étudiant davantage.»

«C'est très flatteur d'entendre des paroles comme celles-là. Au football professionnel - et dans la plupart des milieux, je pense -, la chose la plus importante est la confiance. Lorsqu'on a confiance en une personne et que c'est réciproque, de bonnes choses surviennent généralement. Je pense qu'il faut traiter ses joueurs avec honnêteté, sincérité et professionnalisme», a dit Popp, qui n'a pas hésité longtemps à faire signe à Woods lorsqu'il a été libéré par les Als.

Ce qui rend le succès des Argonauts encore plus impressionnant, c'est que Popp et Trestman ont été embauchés trois mois après la fin de la saison 2016. Mais le DG des Argos estime que ce fut ultimement un mal pour un bien.

On savait tous que les Argonauts étaient en bonnes mains avec Popp et Marc Trestman. Que les deux hommes soient toutefois parvenus à mener en finale une équipe qui a terminé l'année 2016 avec une fiche de 5-13 dès leur première saison tient cependant de l'exploit.

En poste depuis moins de neuf mois, Jim Popp a eu la main heureuse à plusieurs occasions depuis qu'il a été embauché comme directeur général des Argonauts. Voici cinq décisions qui ont permis aux Argos d'accéder au match de la Coupe Grey, qui sera disputé dimanche à Ottawa.

L'embauche de Trestman

Avant même de signer son contrat comme DG avec les Argonauts, Jim Popp était en constante communication avec Marc Trestman. «On parlait souvent ensemble, et les Argos savaient qu'il était l'entraîneur-chef que je voulais. C'était une décision facile pour moi. On travaille bien ensemble et le timing était bon, autant pour lui que pour moi. On s'est donc dit: allons-y! Sautons dans cette aventure. Tout est tombé en place rapidement.»

Un certain James Wilder

Popp a confirmé hier que les Alouettes avaient soustrait le nom de James Wilder de leur liste de négociation avant que les Argos ne l'embauchent. Un colosse de 6 pi 2 po et 230 lb, Wilder a été dominant en deuxième moitié de saison, lui qui n'a que 25 ans. «On avait un très bon demi en Brandon Whitaker, mais au fur et à mesure que la saison progressait, on voyait que James apportait une autre dimension à l'attaque lorsqu'il jouait. Il nous a ouvert plusieurs portes offensivement, et il n'y a aucun doute que sa présence a fait de nous une meilleure équipe.»

Deux transactions pour des receveurs

En plus d'avoir acquis S.J. Green des Alouettes en retour d'un maigre choix de sixième tour, Popp a mis la main sur un autre très bon receveur en Armanti Edwards, qui a été obtenu des Roughriders de la Saskatchewan en retour du joueur de ligne offensive Peter Dyakowski. L'un des plus faibles de la LCF avant ces transactions, le groupe de receveurs des Argonauts est rapidement devenu une force. Les statistiques totales de Green et d'Edwards à leur première saison à Toronto: 187 attrapés, 2424 verges et 14 touchés.

Un jeune «retourneur»

Lorsque les Alouettes ont curieusement choisi de libérer Martese Jackson, Popp a vu l'occasion de mettre la main sur l'un des jeunes «retourneurs» les plus explosifs du circuit. Et il a vu juste. Jackson a totalisé 2204 verges sur des retours de botté en 2017. Disons qu'il aurait été une bonne police d'assurance derrière Stefan Logan chez les Alouettes.

Ball et Woods font la paire

La défense des Argonauts a dû composer avec de nombreux blessés cette saison, mais lorsque l'unité est en santé, comme c'est actuellement le cas, elle est dominante. Et c'est en grande partie grâce à Marcus Ball et à Bear Woods, deux secondeurs que Popp a embauchés à titre de joueurs autonomes. Deux vétérans qui n'ont jamais craint le jeu musclé, Ball et Woods forment le noyau dur de la défense de Corey Chamblin.