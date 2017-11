Les Falcons tiennent le coup contre les Seahawks

Les Falcons (6-4) sont restés dans la course pour une place en séries dans l'Association Nationale grâce à leur deuxième victoire consécutive contre les Seahawks (6-4).

«Quelle belle victoire d'équipe pour nous ce soir, a affirmé l'entraîneur-chef des Falcons, Dan Quinn. De venir ici, devant cette foule, nous savions que les deux équipes allaient être compétitives. Deux équipes qui allaient se battre de la meilleure façon qui soit.»

Ryan a lancé une passe de touché à Mohamed Sanu et à Levine Toilolo tandis que Tevin Coleman a ajouté un majeur sur une course d'une verge. C'est toutefois le touché de Clayborn qui a aidé les Falcons à se distancer et à prendre les devants 21-7 au deuxième quart. Il s'est emparé du ballon après un plaqué de Takk McKinley et Courtney Upshaw aux dépens de Russell Wilson.

«Je crois que nous avançons dans la bonne direction. Nous continuons de prouver que nous sommes capables de bien terminer les matchs et de battre nos adversaires. Nous devons garder ce momentum et continuer à surfer dessus», a ajouté Clayborn.

Les Seahawks ont tenté une remontée en inscrivant 11 points. Wilson a rejoint Doug Wilson sur 29 verges pour un touché alors qu'il ne restait que trois minutes à jouer. Les hommes de Pete Carroll étaient en position de tenter un placement de 52 verges dans les dernières secondes, mais le botteur Blair Walsh a manqué de distance pour forcer une prolongation.

«C'était une distance atteignable et avec le recul, j'aurais dû pousser un peu plus le ballon, a mentionné Walsh. J'aurais dû être plus fort pour ne pas laisser le ballon à court. J'étais précis, mais il n'y avait pas assez de distance.»

Wilson a pratiquement fourni toutes les verges offensives de sa formation, lançant deux passes de touché et pour 258 verges en plus d'amasser 86 verges au sol et un majeur.

Ce fut toutefois une soirée difficile pour les Seahawks, qui ont subi d'autres blessures et qui ont souffert de quelques décisions douteuses de Carroll. Il a demandé une feinte sur un botté de précision de 35 verges et il a contesté une décision des arbitres au quatrième quart. Les deux décisions n'ont pas porté leurs fruits.

«Ç'aurait été une bonne décision si nous avions réussi le jeu, a fait valoir Carroll à propos de la feinte de placement. L'occasion était belle et nous voulions le touché, mais leur défensive a fait un bon jeu.»

Ryan a complété 19 de ses 27 passes pour des gains aériens de 195 verges. Il n'a également pas été mis sous pression. Il a été victime d'un sac et les Falcons ont réussi neuf de leurs 14 tentatives en troisième essai.